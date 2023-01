Bossvei til Malde

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Å da sa an det, atte nå ska de lave en sånnen bossvei udover til Malde, å da må den gå tvers igjennom hele Channich, nedi dompen der, å det e jo ikke så forferdelig langt ifra osser her oppe på Egenes.

Selv kan je ikke helt forstå hvaffor de må ha en bossvei ud der. Kan ikke de så bor på Malde bare sedde seg på traktorene sine å kjøre inn til byen selv, når de ska på Torvet for å selle poteter, eller hva de nå ska? Må de på liv å død ta bossen?

Nei, hvis ikke folk har råd til å bile i sin egen bil, så får de heller holde seg hjemme.

Eller hva?

Ska det virkelig ver nødvendig, atte vi lovlydige borgere så betale det hvide ud av øyene på osser i skatter å avgifter, må stå i lange køer når vi ska frem å tilbage, bare for atte de ska lave en egen bossvei for de ude på Malde?

Gå an.

Her i forrige uge måtte en av polakkene våres stå i mange minotter å vente på å få grønt lys når an skolle innover til sentrom for å rekonstroere beholdningen våres av jinn, efter jule- å nuttårshøytiden.

Det e diskriminering!

Å bare tenk på alle de klimaforandringene så dette føre med seg. Loften bler jo folle av gasser å av røg, så trekke rett opp i Holbergsgaden når der blåse ifra syd. Å det hende det jo atte der gjørr.

Je sie det bare så det e je allså, atte je ville ikke spist de tomatene så von Winckelhumpen sine durke i det drivhuset så de har udi haven. De kan jo ver folle av allslags. E det meningen atte vi her oppe på Egenes ska dø alle sammen?

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, nå må je bent frem sedde meg ned å ha meg en liden jinn.