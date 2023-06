Gratis buss for alle, bortsett fra mange andre

Slik blir det med gratisting.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Mange synes det er vanskelig å forstå hvordan dette gratisopplegget for buss og sånn skal gjennomføres rent praktisk og ikke minst psykisk.

For å ta det første sist: Alle trodde at det skulle bli gratis buss og tog og båt og bysykkel i hele fylket i mange år framover for alle fra Stavanger pluss slektninger bosatt på Karmøy. Det var en misforståelse.

For å bruke spiseskje: Gratis transport gjelder ikke alle fra Stavanger pluss slektninger, men alle som stammer fra den gamle kommunen Stavanger. Det betyr at alle de fire besteforeldrene må være født i Stavanger.

Og hva er Stavanger? Hvilke grenser som skal gjelde, må politikerne avgjøre, men ifølge kommunedirektøren vil det mest naturlige være å forholde seg til kommunegrensene før utvidelsen av Stavanger i 1848.

Hvordan reise gratis fra 1. juli eller 3. juli eller en helt annen dato, avhengig av hvem som bestemmer? Her er en enkel oppskrift:

Først må du bestemme deg for når du skal reise, fra hvor og til hvor.

Så går du inn på Stavanger kommunes nettside. I menyen øverst til høyre trykker du på «Kollektivreiser». Da kommer du inn på en ny side. Der trykker du på type reisemiddel, enten buss, båt, tog eller sykkel. Ikke heng deg opp i at sykkel normalt ikke kan defineres som kollektivtransport.

Trykk på «Jeg vil reise gratis og jeg nedstammer direkte fra Stavanger før 1848». Der laster du ned appen «Gratis, hilsen Kari». Appen slettes for hver gang, så denne på lastes ned eller opp for hver tur.

Åpne appen i den nye telefonen din. Appen fungerer ikke på telefoner eldre enn august 2022. Legg inn personalia og navnet på den du lå med sist og nest sist.

I appen er det en lenke til Kolumbus. Trykk på den. Legg inn personalia og svar på om du kunne tenke deg å leve vegansk en dag i uken. I det åpne kommentarfeltet beskriver du reisen din og hvor nødvendig den er, egentlig. Så trykker du send. I kommuneappen finner du igjen bestillingen. Den må du printe ut og levere i resepsjonen til Stavanger kommune i Olav Kyrres gate.

På grunn av stor pågang, antakeligvis, må du regne med en ukes behandlingstid. Planlegg derfor turen i god tid. Svaret på søknaden kommer i posten.