Spaferien

Drøset: Den var stor. Enorm. En utfordring av de sjeldne.

Hun spadde. Spadde. Spadde mer. Kastet så langt hun klarte. Og etter hvert som hun spadde seg innover, mens hun stødig spiste seg innover, som juleinnkjøpene på lønnskontoen, klatret hun opp i haugen og kastet det hun allerede hadde kastet opp enda lenger bak. Og så var det tilbake igjen. Inn. Opp. Over. Det ble et slags mantra. Inn. Opp. Over. Hun tenkte det kanskje var sånn skiskytterne hadde det i flytsonen.

Etter noen timer hadde hun måkt sykt mye snø, flere enn hun trodde. Hun prøvde å regne ut kubikkmeter. Og hvor mange kilo hun hadde løftet. Dagen etter sto hun der igjen. Bare hun og snøen.

Da hun endelig hadde ryddet plass til grill og kos, inkludert tribuner, samt ti meter med skyttergraver, sideløp til revehiene ungene hadde gravd frem til snøballkrig, kom hyttesjefen ut og ville ha bålpannen på heeeeeelt motsatt side. Så da måtte hun grave mer. Hun og spaden spiste seg laaaaangsomt innover, som firkantpyramidene i Sør-Amerika. Meter for meter. Armene verket. Men hun lærte seg å bruke beina. Var litt stolt av at kroppen som aldri så snurten av noe helsestudio hadde klart seg så bra gjennom så mange titalls timer måking, kasting, dytting og hakking. En tanke gikk til fordums husmødre, som strevde, slepte, vasket og kavet – samtidig som de plupset ut noen unger mellom sjøslagene og sylting og safting. De hadde nok bare fnyst av hennes glede over å spa ut en platting.

Endelig var hun i mål. Hun sank ned på benken. Mekket snø til pute i ryggen. Perfekt. Et solgløtt steg over kanten. Freden senket seg over henne og tekoppen. Så kom en av dem som ikke hadde måkt en kubikkcentimeter forbi. «Jaså. Det er her du sitter?».

Hånden hennes sveipet over stabelen med snøballer ved siden av henne. Men hun lot være. Telte rolig til ti og reiste seg for å spa litt mer.

Spaferie. Det var ikke helt slik hun hadde sett det for seg, men var egentlig ganske tilfredsstillende. Når man først kom i gang. Og noe måtte man jo finne på for å passe inn i skibuksene når det var ferie. Bare så synd snøen smeltet før bunadssesongen.