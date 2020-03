Vinterferien nå og då

Til alle tider har vinterferien forstyrret den interne ro og orden.

I hele menneskehetens historie har det særlig vært én ting som har opptatt menneskeheten: Hvordan få både store og små til å trives like mye i vinterferien.

Det var verre før - det kan alle være enige om.

Før hadde ikke mennesker hytter og campingvogner i Sirdal. De hadde huler.

På den tiden fantes det ikke eiendomsrett til fritidshulene på fjellet, og det var derfor om å gjøre å komme seg tidlig opp for å kapre de største og beste hulene. Hvis man kom for sent opp, var gjerne alle hulene tatt og da var eneste alternativ å lage en snøhule for hele familien. Det ble det ofte mye krangling av.

Også på den tiden var det ofte enkeltpersoner som fikk skylden for ting. Kona hadde kanskje glemt å pakke underbukser til mannen, og mannen var kanskje for treig med å grave ut den hekkans snøhula.

Men det som var fint før i tiden, var at klasseskillene ble visket ut på fjellet. Man stilte likt i jakten på de beste fritidshulene, uansett om man var en riking fra Jernaldergården eller en middelklasselus fra Vistehålå.

Selv om klimaet har endret seg i løpet av noen tusen år, har været i vinterferien stort sett vært helt likt. Nedbør og vind har alltid vært standarden i akkurat den uken det er skoleferie, mens det uken etter har vært strålende sol og vindstille. Hvilket er et godt bevis for at det finnes en gud der ute, dog en med dårlig humor.

Mange voksne i dag sier at det er en evig diskusjon om hvorvidt familien skal ut på skitur i vinterferien. Og de har helt rett. Diskusjonen har alltid vært der og vil pågå for alltid mellom de store og de små.

– Me kan ikkje bare sitta inne heile dagen, pleier de store si.

– Koffor ikkje? spør de små.

– For då klikke me.

Før i tiden slapp iallfall de voksne å spille stige-spill, noe som gjorde det litt lettere å være inne en hel dag. Men i mangel av tv og internett ble det til at også ungene da måtte bli med på tur i drittværet og fikk høre at de først måtte gå oppover før de kunne renne ned.