Henting og bringing

Ingen grunn til at bare barn mellom 7 og 13 skal få egne busser.

Kjære kommunen

Jeg leste nylig i avisen at flertallspartiene i Stavanger vil sette inn egne busser for å kjøre barn mellom 7 og 13 år til fritidsaktiviteter. Med tanke på alt det barn driver med i dagens samfunn for å slippe å springe ute i gatene, vil det være en stor jobb for kommunen. Ikke minst når vi vet at alle disse barna bor på ulike adresser.

Men jeg stoler på at dette er gjennomtenkt, og at kommunen får det til.

Og siden jeg tror at dette kommer til å gå helt fint, har jeg et forslag til hvordan konseptet kan utvides, kanskje allerede fra høsten av.

De fleste barn under skolealder går i barnehage. Vi snakker om godt over sju tusen barn i Stavanger. Hvis vi tar hensyn til at mange har søsken i den samme barnehagen, kan vi si at seks tusen foreldre henter og bringer i barnehagen hver ukedag. De to seansene om morgen og ettermiddag tar kanskje en time til sammen.

6000 timer hver dag tilsvarer 800 årsverk, bare på å hente og bringe i barnehager i denne kommunen.

Mange foreldre rekker verken å lese avis, drikke en hel kopp med noenlunde varm kaffe eller høre på Rogaland NRK Lokalen før de må sette i verk Operasjon Levering. Mye sykt kan gå galt. Man må regne med at uforutsette og helt nye ting kan skje når som helst og hele tiden.

Jeg er sikker på at mange foreldre heller vil foretrekke bare å åpne døren på et avtalt klokkeslett, og så overrekke barnet til en smilende transportpedagog der på trappen. Transportpedagogen kunne for eksempel ha gjort det til en fast greie å synge den om bussjåføren med godt humør, for å beholde eller gjenopprette den gode stemningen.

Og hvis barnet da ennå ikke har godtatt noen av klærne som er lagt fram, er det bare å stappe dem i en pose og gi den til transportpedagogen.

For ikke å miste helt kontakt med barnehagepersonalet, kan primærkontakten være med på turen en gang i uken. Ellers er det bare å sende en tekstmelding.

Egenandel går helt fint.