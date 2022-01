Ode til ein trampoline

DRØSET: Det fanst ei tid for å pakka opp – og ei tid for å pakka ned – trampolinen.

Dei åra dei gløymde å bardunera, slengde hauststormane trampolinen rundt som ei filledokke.

Kva måtte fuglane tru? Sett ovanfrå gapte eit stort, svart hol mot himmelen frå landets hagar. Kva gapte dei etter? Var det svarte hol som i verdsrommet, som kunne sluka all materie i eitt, surklande jafs?

Dei hadde gitt etter for presset då ungane var små. Alle trampolinane i nabolaget gjorde det umogleg å seia nei. Kvifor skulle akkurat deira barn nektast den korte sitrande kjensla av å fly?

Det hadde knirka mjukt i trampolinen i mange år. Først hadde dottera snurra gjennom lufta, det lange håret i ei elektrisk sky, frå forsiktige gyngande skritt til full saltomortale.

Nå var ho ungdom. Ho hadde gjennomført sin siste, perfekte backflip for lenge sidan.

I starten hadde sonen nesten vore for liten for det gyngande teppet. Bleiekledd hadde den butte kroppen velta rundt der inne, prisgitt søsteras hopp og sprett.

Då ho takka for seg i denne elastiske delen av barndommens rike, tok han over. Først stutt og stabbande, så stadig høgare i sveva – og ikkje minst i stemma. Då gutane kom, kunne ein knapt høyra knirkinga frå dei tolmodige fjørene gjennom skrålet.

Etter kvart lærte dei seg å tolka skrika. Når var det rein glede? Når var det redsle? Når var det smerte?

Plenen hadde sjølvsagt blitt øydelagt gjennom alle desse åra. Forsøket på å dela grasklipparrobot med naboen hadde gått i dass. Den elektriske idioten stod og stanga mot stengslene, køyrde seg fast og aldri kom ut. Tallause var gongene hunden hadde vikla seg inn i stolpane då ho skulle ut og tissa om kvelden, og han måtte ut og vikla henne ut igjen, bannande.

Dei åra dei gløymde å bardunera skikkeleg, hadde hauststormane slengt trampolinen rundt i hagen som ei filledokke. Han hadde fått bøyd stenger, rive opp nettet og knekt greiner i epletreet.

Men nå var det slutt. Den hoppande delen av barndomen var over. Det knirka aldri i trampolinefjørene lenger. Ingen på Finn ville heller ha hoppearenaen, ikkje ein gong gratis.

Det fanst ei tid for alt. Ei tid for å setja saman ein trampoline. Ei tid for å demontera og køyra bort.