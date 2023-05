Pinse på grunn av skyer

Hvordan forklare pinse til en 6-åring.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

– Mandag er skolen stengt, så da har du fri.

– Hæ? Hvorfor?

– Fordi det er pinse. 2. pinsedag.

– Hva er pinse?

– Hva pinse er? Det er … en ånd … hva er klokken? Det nærmer seg vel leggetid.

– Neei, vi har ikke spist middag ennå jooo.

– Åja, nei, da kan du gå ut og hoppe på trampolinen.

– Men faaar, hva er pinseee?

– Pinse, ja. For å være helt presis, er det mye snakk om en ånd. Den hellige ånd.

– Hva er en ånd?

– Jo, en ånd … det er … en slags sky, på en måte.

– En sky? Med regn i?

– Denne mener jeg var uten regn. Men denne ånden kom fykende over disiplene, og så var det vel sånn at kirken ble etablert, og så ble Jesus, Gud og Den hellige ånd veldig gode kompiser, kan du si. En treenighet. En gjeng på tre. Og etter det har det vært de tre.

– Ligger Jesus inni denne skyen da?

– Det har jeg helt konkret aldri hørt om, men … vent litt … jeg må bare sjekke et eller annet på telefonen.

– Men hva er egentlig pinse?

– Veeent … altså … pinse eeer, jo, navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», og det betyr femtiende, og dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden sjabuót, som er en feiring av at Moses tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet. Og hvor ligger Sinaifjellet?

– På Fogn?

– Nei, i Egypt.

– Men hva er pinse?

– Let me see … det er en kristen høytid som feires 49 dager etter påskedagen, altså på den syvende søndagen etter at Jesus sto opp fra de døde. Det er 1. pinsedag, nå på søndag. Og, her kommer det, på denne dagen viste Den hellige ånd seg for apostlene, de tolv viktigste disiplene til Jesus, i form av ildtunger fra himmelen. Ikke en sky, der altså. De protestantiske kristne regner den som fødselsdagen til den kristne kirken, så jeg hadde rett.

– Men hva er 2. pinsedag, da?

– En fridag.