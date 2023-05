Alle er idioter, nesten

Ingen fører statistikk på hvor mange idioter det finnes i landet. Mørketallene er store.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Nesten absolutt alle er idioter. Bilister, for eksempel, der har du kronidioter.

Ingen av dem har fått med seg rundkjøringsreglene, eller mer korrekt: rundkjøringsregelen.

Det finnes en eneste hovedregel, og den kan så å si ingen av bilistene, nemlig at man har vikeplikt for alle som er i rundkjøringen fra før, I.K.K.E for dem som kommer fra venstre i full fart.

Dessuten tror bilistene at syklistene er udødelige markører i et eller annet sykt sørkoreansk spill, at det er om å gjøre å presse dem ut av veien, slik at de til slutt, hvis de overlever, blir bilister, slik at køene vokser.

Syklistene er selv idioter. De kan jo ikke bruke sykkelfeltet eller sykkelveien rett i nærheten, siden de tror de styrer en tre meter brei Hummer. Midt i veibanen må de sykle, selvsagt, og som regel i maks 25 kilometer i timen, siden den teite elsykkelen deres er sperret for større fart.

De andre, de som trør selv, er enda større idioter. De ligger over styret i kondomdress og med spesialsko festet til pedalene som om de var med i Tour de France. De har forstått at de sannsynligvis er halvveis i livet og sykler derfor for det, altså livet.

Ingen av dem holder under 80 kilometer i timen rundt Stokkavatnet og Mosvatnet. Fotgjengerne ligger strødd etter dem.

Apropos fotgjengere. Der har du en gjeng med superidioter. Nå har de lest i avisen at den nye sykkelmotorveien til 100 milliarder mellom Stavanger og den andre byen utelukkende er forbeholdt syklistene. En sykkelvei bare for sykler. En rett og fin og asfaltert vei hvor ikke fotgjengerne kan gå fjorten i bredden og stenge for enhver passering.

Fotgjengerne tror at de er best, siden de ikke bruker noen hjelpemidler for å komme seg fram, bortsett fra den idiotiske veivingen med armene når de går. De ekstreme fotgjengerne, joggerne, er de aller største idiotene. De ser idiotiske ut, de springer idiotisk og de ser alltid ut som de er sekunder fra å dø.

Idioter.