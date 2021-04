Rødt nivå

DRØSET: Je forstår det sånn, atte disse kommonistene så har overtatt byen våres, har innført rødt nivå i skoler å barnehaver, å det sie je bare: Atte nå e det nok!

arild i.

Onder dekke av den verste sygen så verden har sett siden spanskesygen, snigsosialiseres de oppvoksende generasjonene. Disse kommonistene indoktrinere barn å onge over hele byen i marxismos å sosialismos. Å de har ikke engang sport hva foreldrene mene.

Gå an.

For det første e det jo sånn, atte skolene å barnehavene tross alt e til for atte foreldrene ska slippe å ha disse avkommene rondt benene på seg mens de gjør viktigere ting, så for eksempel å inneha krevende lederstillinger midt oppe i en pandemi.

Her oppe på Egenes, for eksempel, så har vi bestandig stemt på Høire, å derfor så kreve vi atte skolene å barnehavene med øyeblikkelige virkning seddes til blått nivå.

Nå finnes der jo hederlige onntag fra regelen, sånn så von Winckelhumpen så va innom i døren her en kveld, for det atte an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, å da sa an det atte han hadde tatt kontakt med ledelsen - efter å ha brokt det beste av en eftermiddag på å finne ud av om der faktisk va noe sånn så en ledelse - i Miljøpartiet De Galne, så han e med i, for å få de til å komme med en interpellesjon om å sedde skoler å barnehaver til grønt nivå.

Nå mangle det jo bare atte der komme noen fra Kristent Folkeparti å kreve atte det seddes til gult nivå, men der e jo ikke så mange av de lenger. Egentlig så e det litt frekt av de å kalle seg folkeparti enda.

Hva gir du meg?

Folkeparti uden folk.

Nei, så da sa je det til an, atte disse kommonistene må ta seg sammen, før vi andre komme å gjørr det. Å da ska nok piben få en aen lyd.

Rødt nivå.

Det e det frekkeste.

Je må bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn.

Å kanskje går det an å sidde onder hengebjerken? Udi haven begynne vi jaffal å få ganske grønt nivå.