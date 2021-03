Hallo, Israel!

DRØSET: - Eg hive me ein Sola-vimpel, så sende du vaksinene?

Foto: Pål Christensen

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Hallo?

– Hey.

– E det Israel?

– Ehhh...what?

– Ja, hei. Det e Tom Henning så ringe.

– What?

– Slethei. Det e Tom Henning Slethei så ringe.

– Who?

– Orførar på Sola. Sønn te gamle Slethei. Mor mi va...

– Who is this?

– Hørr nå itte: Tom Henning Slethei. Mange kalte meg Tommy på barnaskolen. Jaffal Bønnien og Køkkien og di kalte meg allti Tommy.

– Excuse me, can I help you?

– Ja, jo, altså. Me i Sola e lide grann i beidå for någen vaksiner. Han der Raymonn Johansen borti Oslo ha lagt beslag på meste det så e av vaksiner. Typisk di der kommonistane at bare di syge ska få medisin. Sånne ting må jo markede styra. Det lerte eg på BI. Så eg lurte på om dokk har någen sprøyter og någe sånn vaksine eg konne kjypt?

– I don’t understand.

– Ikkje eg heller. E di liksom merr verdt di borte i Oslo? Koffår ska di få masse vaksinar, bare fordi dårr e flerne syge der? Me vil og ha, sjøl om me knapt har smitte.

– Sir, I don’t understand you.

– La meg snakka me orføraren i Israel. Kem e det nå? E det han Nettajaju ennå? Eller e hun Goldamei tebage?

– Sir, I don’t understand you.

– Eg ska ta det heilt roligt. Har. Dåkk. Någen. Vaksiner. Eg. Kan. Kjøba?

– Are you talking about vaccines?

– Ja. Eller jess, så du ville sagt. Eg i i markedet for någen vakisner, og så vidt eg huske fra BI så e det sånn at hvis eg vil kjøba, og du vil sella, så e me hallveis te ein avtale. Ka tar du for ein vaksine?

– What?

– Eg kan gje femti for ein, eventuelt tri for hondre. Så trenge eg omtrent 10.000, så låne me fra tiaren og dele på hondre, så... ska me ronna av te åtta tusen? Så får dokke neri Israel og di ein Sola-vimpel på kjøbe?

– I’m sorry, I really don’t understand.

– Der har me ein udfordring, for eg snakke ikkje sånn israelittisk heller, så me får gjørr det besta ud av det. Mi vant låts me vakksins. Kæn vi bai fra ju?

– You want to buy vaccines?

– Jess, nå snakke me. Send faktura te Sola kemune og merk’an me «diverse rekvisita». Og IKKJE sei någe te Stanley eller Nortun ellår han knekten i Rannaberg. Di blir altså så sure.

– Rænnabørg?

– Viste eller Bø eller Grødem elle ka an nå hette. Dånt spik it to him, greit? Er de Faiser elle sånn Analsenka-vakksine du har?

– Anal-what?

– Samma det. Og du, send ein privat te meg. Det der me å stå i kø har aldri heilt våre mi greia. En egen te meg, et par te familien og någen eg kan legge ud på finndåttenno. Den e go du, Israel. Forresten, du har’kje nommere te Afrika? Eg sko ha ring di for å se om eg kan kjøba någe diesel te flyplassen.