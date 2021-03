Den store tabben

Monopol var lenge et kjekt spill.

Han hadde plutselig kommet på at det lå et Monopol på hytta. Tiden var inne for å lære de eldste ungene om kapitalkreftene. Og slå kånå foran dem.

Kånå røyk ut først den kvelden. Hun hadde raskt fått kontrollen på de to billige gatene rett etter start, siden hun alltid hadde dem da hun var liten

Det hjalp ikke, og hun gikk konkurs på en utrolig seig måte. Han, derimot, fikk overført alle skjøtene hennes. Han slo seg voldsomt opp etter dette, og derfra og ut var det ren parade. Barna fikk oppleve sin første konkurs. Det var herlig.

Han følte ingen frykt da de andre ville ha revansj. Han så fram til en ny kveld som storkapitalist.

Kånå gikk hardt ut, og sikret seg de billige igjen. I tillegg til tre rederier.

Han satt med det fjerde, det som kunne gi henne dobbelt så mye i leieinntekter. Han visste godt at fire rederier var gunstig. Derfor var han ikke interessert. Så dum var han ikke. Tross alt.

Etter kort tid var han på god vei til å gruse dem igjen. Han bygde hus lenge før dem.

Kånå hadde veldig lenge veldig lyst på det fjerde rederiet, og maste og maste og maste og maste og maste og maste, helt til han ikke orket mer og sa ja takk til et par bedritne gater i bytte.

Da snudde det.

Som han jo hadde fryktet, begynte hun å håve inn. Og med de pengene fristet hun en av ungene til å gi fra seg den mørkeblå hun manglet. En av de dyre. Rådhusplassen.

Han så bygningene reise seg, og gliset til kånå. Eller «kånå». Hun var ikke like omsorgsfull som vanlig da han plutselig måtte stoppe akkurat der, og regningen kom på nær 40.000 kroner. Nesten alt han hadde måtte rives og pantsettes. Det var et styyyyr.

Rett etterpå parkerte han der igjen, og mistet resten. Alt på grunn av det evinnelige maset om rederiene.

Hun overtok boet, og malte barna sakte ned til også de gikk dundrende konkurs. Hele tiden hadde hun dette gliset. Han hadde aldri sett henne så lykkelig.