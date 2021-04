Flomvegg på kaien

DRØSET: Det e skremmende atte vi ska ver nødde til å sedde opp en sånnen flomvegg nede på kaien, i tilfelle av atte sjøen komme opp.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ikke minst når vi ser det i et lenger perspektiv, så kan få Mosvannet til å stige med tyve, treddeve meter, noe så vil udgjør en trossel mod flere av havene her oppe på Egenes.

Von Winckelhumpen, så har drivhus i haven å har meldt seg inn i Miljøpartiet De Galne, sa det til meg her en dag så an va innom i døren, for det atte an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, å da hadde der vert veldig masse vann, noe så ikke udelokkende konne skrives tilbage til det faktom at Frederic hadde tisst.

Det får nå ver måde på.

Å da sa an det, atte hvisomatte vi må ha sånne volder rondt vannene våre, så kan vi jaffal udnotte de til å lave grønnsakshaver å sånn på de. Je tenke jo det, atte Egenes kolonihave finnes jo allerede, å atte der ikke e noen gronn til å finne an opp en gang til, sånn så von Winckelhumpen vil.

Hva gir du meg?

Selv tror je kanskje det, atte det kan ver en bedre løsning å sende polakkene våre ned til vannet med hvert sitt øsekar, å så kan de hive vannet tilbage der det høre hjemme. Hvis alle på Egenes avser, la oss si to polakker daglig til dette formålet, så kan vi antageligvis skofle alt vannet tilbage i Mosvannet samtidig så det komme opp.

Jaffal på Egenes-siden. På Sandnes-siden kan det flomme over Schancheholen å Saxemarken, men hvem vil egentlig bry seg om det?

Derfor har je komt til atte je e imod å bruge de surt ervervede skattepengene våre på å sedde opp en monstermur langs kaien.

Disse kommonistene så styre byen våres, må ta innover seg atte der e mange så har slede ud hele helsen sin for atte je ska sidde igjen med en formue.

De eie ikke respekt for de arbeidende klasser!

Gå an, je bler helt altererte bare av å tenke på dette.

Nå må je bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn.