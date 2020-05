Koronaleksikon

Vi lever i historiebøkene, ofte for første gang siden krigen. Da gjelder det å stå sammen i dugnad langt fra hverandre.

Foto: Heiko Junge

Dugnadsånd: En positiv følelse som oppstår når man gjør noe veldig viktig sammen med andre som også føler at det er veldig viktig. Eller: En negativ følelse som oppstår når man ser noen som ikke deltar eller har misforstått reglene, sånn at man får lyst å rope ukvemsord eller ringe politiet.

Kohort: En gruppe med prøvekaniner.

I disse koronatider: Beskriver perioden med spredning av koronaviruset. Første gang brukt på trykk av kunstneren Lisa Aisato i Halden Arbeiderblad 2. Mars 2020. Mange gleder seg til disse koronatider er over, siden begrepet da aldri kan brukes mer. Vil bli erstattet av «de koronatider», som vil gjelde for alltid.

Andre verdenskrig: År 0 i disse koronatider. Alt etter krigen er fredstid, og det som skjedde før krigen, er det ingen som husker uansett.

Hytteforbud: Innført av Randabergs store sønn, an Bent, 49 år i går. Et forbud som ingen hytteeiere noen gang hadde drømt om ville bli nedlagt. Langt mindre at en 48-åring fra Randaberg skulle stå bak. Ikke engang tyskerne gikk så langt, noe som sier litt, og ikke minst sitt. Forbudet skapte en del sjau i disse koronatider, men veldig lite sammenlignet med et eventuelt nytt forbud fra juni til august.

Ta vare: Stammer opprinnelig fra «ta vare på» med et påfølgende objekt. Blir i disse koronatider mye brukt av folk med en nyinnført genfeil eller plutselig preposisjonsskade i hodet. Muligens en bivirkning av korona-smitte. Kan også skyldes et inderlig ønske om at norsk var engelsk og omvendt.

Historiebøkene: Noe som skrives akkurat nå for tiden, det vil si i disse koronatider. Kan sammenlignes med andre verdenskrig, da Oddvar Brå brakk begge skiene og den ene staven og likevel satte verdensrekord eller da byens stolte englandsskute «Wyvern» kom seilende inn Vågen i år 77 etter Kristus.

Stå sammen: Stå langt fra hverandre, iallfall en meter eller to, men helst ligge alene på sofaen og se på tv.

Ligge sammen: Tilhører ekteskapet i disse koronatider.