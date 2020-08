Svenska kramlåtar

Drøset: De sitter på venterommet. To ukjente i hver sin ende av en koronavennlig langsofa.



I studenttiden hadde det vært plass til 11 stykker på nahrspiel i en slik sofa. Nå er de bare to. Totalt fremmede for hverandre, men likevel med felles mål på legekontoret. De må begge vente etter allergisprøyten er tatt, slik at den myndige damen bak disken vet at de ikke får sjokk og faller om før det har gått en halv time.

Hun tar frem lesebrettet. Forsvinner inn i sin verden. Han har en diskret jobbsamtale. Nikker litt beskjemmet før han går tilbake til telefontastene.

Litt lett radio surrer i bakgrunnen. En av disse harmløse kanalene med pjatt, hits og lite kontroverser. Hun kjenner ikke at det rykker ufrivillig i foten før det har skjedd. Hun prøver å sortere ut hva det var. Etterdønninger av vaksinen? Krampe? Alderdom?

Mannen ved siden av har sandaler på. Han vipper dem langsomt i takt med noe. Men hva? Han har ikke øreplugger, så han er uten tonefølge. Så hører hun det. Et av de verste eksemplene på svensk plastpop gjennom tidene: «All that she wants», med Ace of Base. Et gørpinlig refreng. Svake sangstemmer over en svenskpop-synth-reggaemodell med hint av saksofon og en sjarmløs trommemaskin i bunn. Sangen som av en kritiker ble kalt den rareste sangen utgitt siden Boney M-plagen «Rasputin». Den hadde vært en gjenganger på fnisete fester det første året hennes som studine. Solgte til platinum i USA. Europop-Abba, komplett med to yppige svenske søstre som anførere. Det er en sang som mot all - all! - logikk og hat for fløytesoloer sniker seg inn øregangen og fører til ufrivillige rykninger i ekstremitetene. Som nå.

Hun prøver å skjule det. Ved siden av henne gynger han med tøffelen stadig mer. Så ser han forfjamset på foten sin. På henne.

Øynene møtes. Svenskene jamrer i bakgrunnen. Men det er ulidelig fengende. Nok til at den falmende popprinsessen Britney Spears sågar skal ha laget en coverversjon.

«It's not a day for work

It's a day for catching sun»

De gir opp. Humrer og nynner med. Sandalmannen hiver sågar med skuldrene i en sittende rytmisk dans.

Ute er det 16 grader og en grå vegg av regn raser dundrende ned. «Just laying on the beach and having fun». De sukker. Dansen stanser.