Det e jul

Nå e det jul igjen. Det e bare å finne frem nøddeknekkeren å portvinen å få polakkene til å sedde frem småkagene.

arild i.

Her oppe på Egenes foretrekke vi å ha et assortert udvalg småkager å velge fra, så som pebberkager, delfienkage å smoltringer. Fattigmann har vi ikke, for det vet vi ikke hva e for noe. Å så sedde vi ud juleneg i haven så småfuglene kan kose seg med. Det e nesten blitt en konkorranse å se hvem så har mest juleneger i haven.

Borte hos von Winckelhumpen sine, for eksempel, hadde de så masse juleneger i fjor, atte der ikke va fugler nok til å spise de opp. Men sånn e det jo med julen. Der ska ver overflod, jaffal rigeslig, av det meste.

Samtidig så an sedde ud juleneger i haven, sedde polakken til von Winckelhumpen sine, å han e jo ikke forriktige polakk engang for det atte han komme fra borti Baltikom, men alligevel så sedde an allså i gang snekanonene for sesongen. De kan ver flinke for det om de ikke e forriktige polakker. Jaffal noen av de.

Å det va an jo veldig uheldige med denne ugen, for det atte der va så masse vind, atte når an sadd i gang snekanonene så fløy jo von Winckelhumpen sin sne ud over hele byen en liden stond. Men je tror atte de har fått kontroll på sitoasjonen nå.

Det e så løye med det, von Winckelhumpen kan jo ikke fordra sne, så derfor har an fått lagt ned varmekabler i oppkjørselen, sånn atte sneen fra snekanonene smelte når an treffe bakken.

Det e veldig praktisk, å på den måden kan jo alle se atte von Winckelhumpen sine har varmekabler i oppkjørselen og, for det e jo ikke så lett å legge merke til ellers, her i byen så der nesten aldri sner.

Men tenk om vi konne fått osser en hvide jul, vi så ikke har snekanoner og? Det hadde vert fint å se på, mens vi hadde en liden jinn foran det knitrende peisbålet.