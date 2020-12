Problematiske pepperkaker

Drøset: En gjennomgang av årets pepperkaker viser at svært få av dem kan regnes som uproblematiske.

Noen ganger er det godt at folk utenfra kan gi oss litt sårt tiltrengt perspektiv. Denne uka oppdaget for eksempel noen bloggere på Østlandet at en skoleklasse i Stavanger hadde bygget en moské av pepperkakedeig. Og som om ikke dette var ille nok i seg selv, hadde de fått den utstilt på et offentlig sted. Så langt har det altså gått. I en pepperkakeby, som åpenbart springer ut fra kristne tradisjoner, har det altså forekommet slikislamifisering.

Alle vet jo at det var jesusbarnet som i krybben lå som etablerte tradisjonen med pepperkakeby, etter at han hadde fordrevet de hedningene som tidligere regjerte i vårt distrikt. Det var de kristne som hadde med seg både pepper og de krydrene som faktisk brukes i pepperkaker til vårt land, dermed er denne typen bakverk uløselig knyttet til kristne tradisjoner og religionen selv. Man skal ikke tulle med sånt, det er omtrent like ille som å tillate fremmede flagg i 17. mai-toget. Det får være måte på inkludering, spesielt nå i vår søte juletid. Da skal tradisjoner holdes i hevd, og da kan vi ikke holde på med moskeer og fremmede flagg og det som verre er.

Men vi har sikkert mye å gå på på hjemmebane også, derfor oppfordres alle herved til å ta en liten gjennomgang av egne kakebokser for å se om det finnes noe som kan støte bloggerne på Østlandet der.

Hos oss ga dette lille kakeboksraidet nedslående resultater. Vi hadde blant annet laget både mann- og konekaker, i stedet for å lage kjønnsnøytrale kaker. Vi hadde laget kaker formet som biler, noe som er støtende for alle som helst ikke vil betale bompenger. I tillegg hadde vi laget kaker formet som hjerter (støtende for alle som har hatt eller vil få infarkt), juletrær (støtende for alle som er imot å drepe trær bare for å pynte dem), dinosaurer (en bløff fra folk som vil diskreditere Bibelen) og verst av alt: Geiter. Her er symbolikken åpenbar.

Sånn kan vi jo ikke ha det. Det er nok bare å få spist alle pepperkakene i en farlig fart, ellers er det ikke godt å si hva slags samfunn vi våkner til i morgen.