Folketjateret

DRØSET: Hvaffor ska vi skattebetalere bruge våre sårt erhvervte kroner på å kjøbe Folketjateret?

arild i.

For det atte stodentene ska få seg et hus? Har de ikke hus fra før av, da? De komme vel ikke fra onder en bosk nedi parken?

Je hoske når je va stodent. Da hadde vi hus hjemme. Å det va ikke bare vi så hadde det.

Alle hadde hus hjemme.

Å vet du hva?

Det har vi enda.

Je bler helt altererte, bare av å tenke på dette.

Å så sie de det, atte de må ha et hus der de kan gå å drikke øll med hverandre.

Hva gir du meg?

Byen e jo folle av hus det går an å drikke øll i. For de så har den interessen, da.

Je syns det e volgert å drikke øll.

Gå an.

Disse lade, kommonistiske snylterene så bare sidde med nesen i en bog hele dagen, å forlange atte vi skattebetalere ska bla opp for atte de ska ha sitt eget hus, konne jo prøvt selv å arbeide med å ver nollskatteyder.

Det e masse hardt arbeid, nemlig.

Revisorer å forretningsadvokater, å je vet ikke hva, ska ha en formue for å sørge for at je slippe å betale skatt.

Det va så von Winckelhumpen sa, her en dag så an va innom i døren, efter at han hadde vert å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren:

- Nå e det blitt så dyrt å ver nollskatteyder, at je lige gjerne konne betalt skatt.

Å da må je nesten spørr: Hva slags samfonn e det vi har fått?

Jo, vi har fått et snyltersamfonn, der spesielle gropper sedde seg selv over fellesskabet. Å tenk om vi anstendige mennesker skolle holdt på sånn?

Da hadde der ikke blitt penger til å kjøbe Folketjateret på Løkkeveien, for å si det sånn.

Nei, nå må folk forsyne meg lere seg en lekse om solidaritet.

Å je kjenne det, atte nå må je bent frem sedde meg ned å ha meg en liden jinn.