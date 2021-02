Snart e der ikke mere coronen

DRØSET: Hva tid ska vi få disse coronenvaksinasjonene?

arild i.

Nå har vi hørt om de i mange uger, å så går jo smitten sånn ned rondt osser her nå, atte der bent frem ikke e brug for de, når de endelig komme.

Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en eftermiddag så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte an sa det, atte «je e helt sikker på det, atte når vi komme litt udpå vårparten, å der bler litt varmere i veret, så komme den der coronensygen til å fordofte av seg selv, på mirakoløst vis, å hva ska vi med alle de vaksinene da?»

Han har jo helt rett.

Je hoske ikke helt hva tid det va, men je tror atte je har sett noen på fjernsynet så har sagt akkorat det samme, å de vet jo hva de snakke om, de så e på fjernsynet. Ja, ikke sånn å forstå atte von Winckelhumpen ikke vet hva an snakke om, for det atte han ikke e på fjernsynet, men alligevel.

Å da tenke je det, atte vi konne heller brokt de pengene på noe aent. Vi konne for eksempel kjøpt blomster for de. Hvor masse blomster får du ikke for alle de pengene så vi har brokt på coronenvaksinasjoner? Ganske masse, tror je.

Å da konne vi gjort det så fint, ikke bare her oppe på Egenes, men hjemme hos de så ikke har råd til en dame så komme å friske opp blomsteroppsatsene i stuen å i hallen to ganger i ugen. For eksempel e der sikkert noen så e så fattige, atte de bare har en dame så komme å friske opp blomsteroppsatsene dis én gang i ugen, men de bor nok ikke her oppe på Egenes.

Tenk atte for eksempel jaffal to dager i ugen, så ringte der på døren hos folk, å så sto der et blomsterbud der, med en fine bokett. Je tror bent frem atte det hadde hatt lige så masse å si for folkehelsen, så de der sprøytene så vi ska få.

Så da sporte je von Winckelhumpen rett ud, je, hva han ville gjort med alle de pengene.

«Vi konne jo kjøpt portvin for de», sa von Winckelhumpen.

Je vet nå ikke helt je.

Je tror heller je tar meg en liden jinn.