DRØSET:

Letolin

Det er mye syt om hvor krevende det er å være kvinne, men ææææærlig talt. Så vanskelig er det da ikke? Det er bare å kle seg fornuftig, ikke for fornuftig, men heller ikke for sexy, men litt sexy, helst sexy på den rette måten, i de rette situasjonene, til riktig klokkeslett, samtidig som man ikke er for ung, eller for gammel, og ikke klager, men sier hva man mener, gjerne offentlig, uten å bli sånn sytekjerring, men står opp for seg selv og andre, men ikke alle andre, men i alle fall andre kvinner, men på den rette måten, med de rette ordene, og ikke kritiserer andre, heller ikke kvinner, men står opp for deg og sine, oppdrar ungene sine, men ikke bruker alt tiden på det, for kvinner må passe på karrieren sin, og familie, hus og heim og mann, med mindre de er lesbiske, som er helt fint, men ikke sånn lesbiske, men husk karrieren, ikke vas rundt med masse føding hele tiden, for da forsvinner pensjonspoengene, og du må ha orden i økonomien, gi 100 prosent på jobb, lage mat, drikke vin, trene, men ikke trene for mye, i alle fall ikke snakke høyt om det, eller ta bilder av det, men du må være fri og gjøre som du vil, så lenge du gjør det samme som alle andre, men for all del vær deg selv 100 prosent, så hvis du vil være hjemmeværende, så kan du det, men det må du ikke være, for da ryker karrieren og du kan få kjeft for å være hjemme, med mindre du er helt fraværende hjemme, noe som ikke er bra, og ikke legg ut bilder av deg selv i tettsittende klær, løse klær, uten klær, med hekla klær, og husk at kvinner er kvinner verst, og kvinners beste forsvarere, men det er en spesiell plass i helvete for kvinner som ikke forsvarer andre kvinner, eller gjør det for mye, eller for lite, eller på feil måte, eller som tenker sjøl eller gjør akkurat sånn som alle andre. Bare du gjør det, så er virker det lett å være dame.

Du skulle prøvd å være mann. Da må du bære inn alt veden i boden. Det er tungt det!