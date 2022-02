Oppvask

Drøset: Oppvask kunne være så mangt. Hun likte best den med såpe.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hun sto ved vasken. Uten hansker. Hun likte følelsen av å være tett på oppvasken. Ikke så tett som franskmennene, som brukte de rare, små svampene sine, og ikke en god kost, som siviliserte folk. Hun skylte godt. Varmt vann, naturligvis. Hun hadde barndomsminner om steaming på skolekjøkkenet, av lærerens formaninger om hygiene og av svidde fingertupper mot glovarme kjøkkenglass.

Etter det hadde hun jobbet på gatekjøkken, med enorme fettdruknede ting som ble spylt med slanger med industritrykk, mens fettdampen steg i gule skyer, satte seg i klær og hår, og gjorde at man etter vakten måtte gå kjellerinngangen og rett til vaskemaskin og dusj før man fikk lov å komme inn i stua til de andre.

Og dette med ren sone mot skitten sone. Hvorfor var det så vanskelig å forstå? Hun hadde møtt kjekke, oppegående mennesker med opptil flere utdannelser, som ikke skjønte at man ikke satte skitne kjørler midt blant nyoppvaskede ting. Man la ikke matavfall blant rene tallerkener. Man lot heller ikke oppvaskkluten svømme i det grumsete, kalde restevannet fra forrige oppvask. Hun grøsset.

Hjemme var det alltid diskusjoner om hva som skal hvor i maskinen. Hun kjørte en litt kaos-linje, mens han sirlige hadde strenge regler for plassering. Hun vasket ferdig dagens runde. Med egen kost til baketingene, siden han med mest ordenssans hadde fått nok av å pirke deigrester ut av kosten, og forlangt merking av egen kost spesifikt til baketing.

Det var jo greit med oppvask. Avslappende på et vis. Men hun var glad for maskinen også til å spa unna de store mengdene. Hun gledet seg til å sette seg med og nyte roen etterpå, og planlegge hva hun skulle bruke gavekortet hun hadde fått fra arbeidsgiver for 25 år som ansatt. Hudpleie. Litt hverdagsluksus. Restaurantbesøk. Hun kikket nærmere på oppvasken hun tok ut av maskinen. Det var ikke reint. Hun nevnte det for han andre.

– Ja, den er nok gåen. Vi trenger nok en ny. Gavekortet ditt gjelder vel på elektro også? undret han.

Hun så gavekortet fly av gårde. Hverdagsluksus kunne være så mangt. Hun sukket. Fylte kummen på nytt med varmt vann.