Strøm er lett

DRØSET: Forvirret av strømregningen? Egentlig er det ganske enkelt.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nettleien er den leien du betaler for å leie nettet. Ikke internettet, men strømnettet. Her kan du fritt velge den eneste mulige leverandøren, og det tilkommer moms. Avgiftsdelen av nettleien er momsfri, men momsdelen er avgiftsbelagt. I tillegg til selve leien kommer et fastbeløp som nettleverandøren må betale til kraftprodusenten per kilowattøre.

Staten tar nå 80 prosent av beløpet på fastleddet i nettleien per kilowatt-time som overstiger den variable kostnaden i kraftdelen av momsen, men kun i primtallsuker i region Vest. Momsen er – som alle vet – unntatt avgifter i det variable leddet, som Staten ikke dekker før forbruket overstiger 85 øre kilowatten opp til maksimalt 5000 øre per husholdning, unntatt hytter, samvirkelag, utebod og bøttekott, som betaler avgiftsmoms på faste, variable ledd i kraft- og nettleie.

Selve kraftdelen har et fastledd og en del ledd som er mindre faste. Noen av disse er direkte lause og kan variere alt etter hvor mye det blåser i Tyskland, hvor mye kull de graver i Polen eller hvordan kaffebønnehøsten er i Etiopia. Den variable delen av kraftdelen har også et fastledd som ingen vet hvor kommer fra, men det kan variere noe fra produsent til regissør.

Forskuddsbetalingen skjer på etterskudd, estimert ut fra hva du betalte i variable fastkostnader. Staten tar 85–90 prosent av den delen av nettkraften som er over 80 ohm (volt, for region Sør-Nord) hvis det regner lite i Gdansk.

Du kan få fastpris på nettleie og variabelt kraftledd. Da må du binde deg i halvannet til trekvart år og levere inn en av ungene dine som gissel til nettselskapet, ikke kraftselskapsleverandøren. Gisselet er momsfritt, men bare i region Sør, Nord, og Øst-Vest, som er felles med resten av Norden, regulert av prisen på gass og kubikkprisen på råkost i EU.

Og husk: Som Lyse-kunde får du 12 prosent rabatt på kinobilletter annenhver tirsdag etter 22.00 i februar!

God fornøyelse!