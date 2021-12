Livet. Sånn derane

Drøset: Det var en iskald mandag i desember. Så mandag som bare mandager kan bli.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hun sto der og humpet på bussen, og forsøkte å ikke velte over de som sto rundt henne. Det var i og for seg enkelt, for de sto som sardiner på boks. Bussen var stappfull. Så full at folk måtte gå av for å slippe folk ut, og så slåss med de påstigende for å forsvare en plass på bussen igjen.

I midtgangen sto en sliten småbarnsmor. Hun hadde det draget over fjeset man bare kan få av å ha sovet lite mange dager på rad, samtidig som man skal holde seg våken nok til å hente tre barnehagebarn. Hun sto i midtgangen, de to eldste satt alene på et sete og hadde det storveis, så storveis som barnehageunger har når de får være litt for seg selv på nye steder.

Datteren bøyde seg ned. Snuste på det knall gule rekkverket foran seg. Så slikket hun det grundig, både frem og tilbake. Det gikk et gisp gjennom flere av de rundt, men ingen brøt inn. Mor var for trøtt til å registrere det hele, der hun tviholdt på barnevognen med babyen i. De ble slengt sidelengs av sjåføren, som kjørte som han hadde stjålet både buss og bensin.

Hun prøvde å sende et trøstende smil til kvinnen, men nådde ikke frem. Så trykket hun på stopp-knappen, glad for snart å være ute i frisk luft igjen.

De nærmet seg stoppestedet. Var det ikke overkant frisk hastighet dette? Jo da. Bussen durte forbi i 60 i 40-sonen uten å stanse. Hun ropte. Bussen bråbremset, så sardinene ble ommøblert langs midtgangen. Så stanset den, 25 meter unna busstoppet. Hun kløv ut, manøvrerte seg over snøkantene og balanserte langs midtrabatten. Bilene dundret forbi bare centimetre unna. Så hørte hun lyder bak seg. Den stakkars moren forsøkte å løfte to smårollinger og en baby i barnevogn ut av bussen, over snøkantene.

Hun løp tilbake for å hjelpe. Stanset trafikken, passet på at de to små ikke stupte med hodet ut i rushet. Bussen kostet av gårde igjen, uten et unnskyld fra sjåføren, og sardinene byttet igjen plasser inne i bussen.

Vel over gata smilte hun til kvinnen igjen. «Bare en av disse helsikes mandagene», sa blikket hennes. De nikket. Gikk hver sin vei, skøytende på fortauet.

Mandag i desember. Det blir ikke mer mandag enn det.