180.000 kroner i kaffe

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en dag så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Å da sadd an spigeren oppe på hodet sitt, å sa det, atte hvisomatte de kommonistene så har overtadd byen våres ska drikke kaffe så koste 180.000 kroner, ja så får de jammen sedde seg ned å tenke seg om en gang til.

Gå an.

Je sa det til an med en eneste gang, atte for den sommen der, så kan du bent frem få deg en hele sofa, eller jaffal en relativt adekvate lampe. Men så kom von Winckelhumpen inn på det så må ver kjernen i sagen, nemlig atte det ikke går an å drikke møbler.

Sant vel?

Så hvis det e sånn atte disse kommonistene på liv å død må drikke for 180.000 kroner, så har je noen anbefalinger til de:

For den sommen så de har sadd av til å drikke for, kan de få 140 flasker med den beste jinnen så de lave i hele Storbritannien. Å hvisomatte de ikke e så nøye på det, men kjøbe helt vanlige hverdagsjinn, sånn så vi ikke har for osser selv onder hengebjerken udi haven, men så vi spandere på gjestene, da får de faktisk over 500 flasker med jinn for den samme kostnaden. Det må jo holde til et helt år med bystyremøder, jaffal hvis de e litt liberale med tonicen.

På den aen side: Hvisomatte de heller vil ha champagne, å det kan jo ver så festlig atte, da kan de kjøbe 14 flasker helt opperlige champagne for 180.000 kroner, eller hvis de ikke e så nøye på det: Nøyaktig dobbelt så mange flasker - altså 28 - magnomflasker med Louis Roederer sin Cristal, men den syns vi her oppe på Egenes e litt volgere, så je ville heller snobbd litt ned å gått for 88 flasker med Dom Perignon. Det skolle nok holde til julebordet dis, jaffal.

For det atte det e nemlig sånn, atte det e ikke kaffe, alt så flyde.

Selv for eksempel, sidde je onder hengebjerken udi haven å har meg en liden jinn, med en sonne å friske sitronskive oppi. Hosk: 5 om dagen!

