Fylla med!

Når er dieselprisen på vei opp, når er den på vei ned?

Andre tider i 2018.

Kjære bensinstasjonsforeningen

I utgangspunktet er jeg jo glad for at bensinstasjoner finnes, og at bensinstasjoner også selger diesel. Siden jeg har nok med rekkeviddeangsten som følger med det å ha el-sykkel, er det ganske vesentlig at jeg kan finne en av deres stasjoner når jeg trenger det. Og det gjør jeg jo.

En gang i fremtiden blir det kanskje bygd ut et ledningsnett med diesel og bensin til alle boliger, slik at vi kan fylle drivstoff hjemme. Inntil videre er det bare strøm-bilistene som har denne fordelen.

Jaffall.

Det som gir meg litt for mye spenning i hverdagen, er prisopplegget til medlemmene deres. Hvis det i det hele tatt er et opplegg.

Her om dagen skulle jeg en kjapp tur ut til bossplassen, som vi kalte det før. Nå heter det gjenvinningsstasjonen, eller “gjenvinningsstasjonen” blant onde tunger.

Jeg nærmet meg tom tank. Men med et flere meter høyt lass på hengeren, minst, tenkte jeg at det var best å få av det først, og så fylle diesel etterpå.

På de første stasjonene så jeg at prisen lå på noe over 22 kroner, som jo er en akseptabel pris i disse ulvetider.

Men så, da jeg kom til Hinna, lå prisen over 26 kroner literen. Hva skulle jeg nå tro?

Var Hinna-stasjonen for tidlig eller for sein? Burde jeg ha fylt allerede i Hillevåg? Ville alle stasjonene være på 26-tallet etter bossplassen? Burde jeg snu i neste rundkjøring?

Jeg satset på at prisen var på vei ned, og at Hinna-stasjonen ikke hadde fulgt med i timen.

Da jeg kom tilbake etter bossplassen, hadde alle stasjonene satt opp prisen med fire kroner. Med småunger i baksetet kunne jeg ikke si akkurat hva jeg mente om det, noe som føltes veldig negativt.

Tidligere i høst fylte jeg for 20,09 kroner, noe som var årets kjøp, helt til dagen etter, da jeg måtte kjøre forbi en stasjon som solgte dieselen for 19,79.

Jeg skal ikke kalle det psykisk terror. Eller jo.