Riv driden!

DRØSET: Kongsgård må bort.

Gammal rabe. Riv driden.

Letolin

Jeg støtter helhjertet planene om å fjerne siste rest av liv fra Stavanger sentrum ved å legge ned Kongsgård som skole. Enda bedre: Riv skiten! Sett fyr på driden! Få bort den gamle plankehaugen, og ta gjerne det der gamle bedehuset i stein i samme slengen. Gjør som han der Tormod Renberg så klokt foreslår. Jevn raben med jorden, fyll igjen Breiavatnet med betong og la oss flytte byen inn i en ny tid.

Og når vi først er på ballen. Det gamle museet på Våland ... Jeg mener, hjelpes og bevares for noe gammelt ræl. Vet dere hvor det museet hører hjemme? På museum. Et nytt, flott museum i betong og stål.

Få det bort, og la den vidunderlige lyden av bulldoser høres når vi fjerner alle spor etter teateret i Kannik også. Valbergtårnet har gått ut på dato. Det er knapt hvaler igjen i Vågen, og de trenger i alle fall ikke et eget tårn. Jevn det med jorden, og ta Vålandstårnet med det samme.

Og Gamle Stavanger. Jeg mener, vis meg én person som bryr seg.

Lever vi i jernalderen? Nei. Trenger vi en jernaldergård? Nei.

Om fem år bør den gamle plankehaugen være borte. Tenk så vidunderlig det ville være om cruiseturistene kom til Stavanger og kunne oppleve et nydelig Amfi-senter midt i byen, med deilig kaffi fra Starbucks, moderne mat på McDonald’s og capri-bukser i årets farver fra Hennes og Lauritz.

Vi kan ikke fortsette å leve i middelalderen. Vi kan ikke la våre unger vokse opp med en kantine som ikke er i umiddelbar nærhet til klasserommet. Vi er ikke dyr!

Tippoldefaren min gikk på Kongsgård, i gamle, ikke universelt utforma bygg der de måtte ut av hovedbygningen for å gå på do. En desemberdag møtte han så voldsomt tisse. Han kjempet seg gjennom stavangervinteren, 6 grader og lett regn, for å få tisst. Heter det tisst? Tisset? Tasset?

Uansett, vannet ble latet, og BANG! 74 år senere var han død.

Hvor mange flere må dø før vi ser alvoret?

Riv driden!