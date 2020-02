Romantikk, enkelt forklart

Drøset: Til helgen skal vi feire den kjente St. Valentin. Det blir sikkert veldig, veldig romantisk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ki9

Endelig er dagen her igjen. På fredag skal vi virkelig feire at helgenen Valentin gikk foran alle menn som et godt eksempel og kjøpte blomster, sjokolade og god vin til sin kjære. I tillegg er det et lite kjent faktum at han også tok klesvask, oppvask, husvask og ryddet i kjøkkenskuffene denne dagen. Han vasket også bilen, vinduene (både utvendig og innvendig), kledningen og trappa. I tillegg til dette fikk han endelig opp de siste listene og vasket vekk det interessante belegget i grønnsaksskuffene i kjøleskapet. Valentin fikk også lagt inn en god økt i hagen, hvor han fjernet alt ugresset fra i fjor og fikk kjørt ut noen sekker med hageavfall til Forus. Han fikk også viklet ut den gigantiske knuten av forskjellige ledninger til diverse telefonladere og organiserte disse på en måte som forebygget nye knutedannelser.

Da Valentins bedre halvdel kom hjem fra jobb denne dagen, hadde han selvsagt tent levende lys og fyrt i peisen og tappet et badekar og et glass vin til henne. Mens hun lå og marinerte i karet, tryllet han fram de lekreste retter på kjøkkenet, men fikk også unna oppvasken fortløpende, i tillegg til at han med jevne intervaller kom løpende med påfyll av vin og litt lett snacks.

Historikerne er litt uenige om hvorvidt Valentin serverte fem-, sju- eller ni-retters middag til sin kjære etter at hun hadde marinert ferdig, men de er hjertens enige om at måltidet var av det uforglemmelige slaget. Etter at de hadde spist ferdig, tok Valentin resten av oppvasken, mens hans kjære trakk seg tilbake på sofaen med den utmerkede sjokoladen Valentin hadde rekvirert tidligere denne dagen.

Det er altså denne mannens bestrebelser vi feirer den 14. februar, og vi trenger sikkert ikke forklare nærmere hvordan det er meningen at alle menn skal gå fram for å markere dagen. Lykke til.

Publisert: Publisert: 12. februar 2020 12:39