Sottende mai

DRØSET: Hvisomatte ikke vi ska feire sottende mai, hva ska vi feire da? Attende mai?

arild i.

Det sie je bare, atte je vet om både én å to så je ikke hadde satt så voldsomt store pris på å se i et festlig opptog på den attende mai, å da har je ikke en gang nevnt von Winckelhumpen.

På den aen side, så e der jo ikke noe gale i å feire atte vi har en gronnlov den attende mai, for det atte hvisomatte vi hadde en gronnlov på den sottende mai, så måtte vi jo ha en den attende og. Attende komme jo lige efter sottende, så det så.

Å det e jo det med denne sygen så går, så gjør det, atte vi ikke ska ud å stå å se på sottendemaitoget å vifte med det vi har i hendene å robe horra å sånn, for det atte da kan alle ble syge, å det vil vi jo ikke. Nei, vi vil jo ikke det.

Men hvisomatte det e sånn atte vi kan begynne å stå langs Holbergsgaden, for eksempel, å vifte med sager å ting for eksempel udi juni, så kanskje vi kan feire sottende juni i steden for. Der e jo ingen gronn til atte ikke det ska ble lige så festlig. Å vi har jo gronnlov i juni og.

På sottende mai e der jo ganske dårlig ver mange ganger, spør du meg jaffal. Så hvisomatte vi feire sottende juni i steden for, kan det jo ver atte vi kan sidde onder hengebjerken udi haven å spise kanapéer å ha oss en liden jinn, uden atte vi fryse på osser longebetendelse å corona å alt det der.

Kanskje konne der til og med vert såpass fint å varmt i veret, atte det ikke hadde gått an for von Winckelhumpen sine å kle på kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, den latterlige hardangerbunaden så honden pleie å paradere rondt i gadene med på nasjonaldagen.

Det tar seg jo ikke ud en plass.

Von Winckelhumpen sine e jo ikke ifra Hardanger.

Å så e det jo klart det, atte hvisomatte ikke vi kan stå i, for eksempel Holbergsgaden, å vifte med ting på den sottende juni heller, så e der jo flere muligheder: Sottende juli pleie jo å ver en fine dag, for ikke å snakke om sottende augost. Vi har jo til å med gronnlov i augost.

Det e bare å stryge flagget å sottendemaisløyfen å posse skoene, å sedde det klart.