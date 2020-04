Kan vi dra på hytta nå?

Drøset: Snart oppheves hytteforbudet. Men folk må fortsatt holde seg hjemme. Eller?

Kanskje kan vi snart reise på hytta igjen. Og kanskje ikke. Foto: Pål Christensen

Gode nyheter til alle dere som sitter klare, i fullt skiutstyr, med ferdigpakket sekk og takboksen full av trelitere med vin, pinnekjøtt, påskemarsipan og appelsiner: Nå er det ikke lenge til dere kan dra på påskeferie. 20. april vil hytteparadiset igjen bli tilgjengelig, og da er det bare å kaste seg i bilen og komme seg til fjells eller fjords eller hvor det nå er hytta ligger.

Samtidig er det nå veldig viktig at alle holder seg hjemme. Vi kommer jo til å slite med denne koronaen etter 20. april også, så egentlig er det ingenting som har forandret seg. Bortsett fra reglene. Men rådene er de samme som før reglene ble endret. Man skal altså fortsatt unngå såkalte unødvendige fritidsreiser. Så med mindre det er noe som virkelig brenner på hytta, og da forhåpentligvis i overført betydning, skal vi fortsatt ikke reise. Selv om det altså nå er lov igjen.

Det er godt mulig at dette snodige avviket mellom regler og råd vil virke litt forvirrende på enkelte. I hyttekommunene er de sikkert like forvirret. De savner hytteturistene, men vil ikke ha besøk av dem før det er lov å komme på besøk igjen, men helst ikke da heller, siden det ikke er så lett å holde oversikt over hvem som kommer av nødvendighet og hvem som bare ikke har forstått retningslinjene helt. Det er også viktig at de hytteturistene som misforstår retningslinjene og heller holder seg til regelverket, etablerer en slags skiftordning for hvem som kan være på hytta når. Folk bør også sørge for at de er friske og raske, og de bør vurdere om det er så lurt å legge ut hyttebilder på Facebook, siden hyttefolk fortsatt vil bli regnet som folk med litt tvilsom moral i lang tid framover. Sånn rent bortsett fra dette kan alle gjøre som de vil. Håper dette var oppklarende.