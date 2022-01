Eureka

Drøset: Hele livet hadde hun hatt veldig respekt for strøm og strømførende apparater.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den eksploderende Gremlinsen fra 80-tallsfilmen ga henne i oppveksten angst for mikrobølgeovn. Siden hadde en ørliten feilkobling i en fysikktime, der hun plugget 12 voltsapparatet i 220 voltssokkelen, og dermed sørget for et godt smell, gjort henne litt skvetten – i tillegg til at hun sikret seg at femmeren hennes sank til en litt sur firer.

Han i heimen som hadde eget voltmeter, som elsket å ordne på ledninger, koblinger og sukkerbiter med ulike farger inn og ut, hadde tatt seg av nødvendig el-montering i heimen når det trengtes.

Men nå. Endelig skulle hun få det til å skinne. Bokstavelig. Nå hadde hun satt seg fore å bygge en lampe. En lampe med stor skjerm i matt bronse og med fine detaljer. Hun kikket på bruksanvisningen. Den var ikke utfyllende. Kort fortalt var rådet å huske å ikke koble ledningene til feil pol.

Møysommelig begynte hun. Snurret, skrudde, krympet ledningsbeskyttere med varme og fant ut at tennene var mer nøyaktige til å dra av passende ledningsplast som tangen – siden hun hadde glemt å spørre han med voltmeteret hvor et sånn verktøy fantes. Om hun bare hadde visst hva det het. Kabelskreller? Stripsestripper?

Hun testet forsiktig at strømmen virket i lyspæren før hun gikk videre. Jepp. Første seier. Ungene kom bort, begge like forundret. «Næmen – driver du med strøm mamma? Du må være forsiktig».

Det var for lengst blitt kveld da hun endelig var ferdig. Men da hadde hun til gjengjeld laget TO lamper, siden hun først var i gang.

Det ble holdt offisiell lysseremoni. Tre ganger, for å få det med på video også, i tilfelle ingen trodde på henne – som da hun hadde lært seg å hekle i sin tid, og måtte hekle live før familien trodde på henne.

Hun sendte barna i seng, og ble sittende og se på sine mesterverk. Hun skrudde av alle andre lys. To myke lyspunkt møtte henne. Lampene var sirlig hengt opp i den vesle fruktbutikken hun hadde brukt de siste to ukene på å bygge.

La gå at de bare var 4 cm store. Lampe er lampe. Nå skulle hun ønske seg en sånn strippekabel, eh... kabelstripper til bursdagen.