Vi må onngå panikk

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Å da sa an det, atte nå vil de sedde opp en sånnen gangbro over til Natvigs Minde å hele veien til de øyene udi sjøen. Von Winckelhumpen va veldig oppglødde over tanken på å spasere tvers over sondet til både Engø å Gressholmen å der.

Men da kom je til å tenke på det, atte en sånnen bro, den kan jo bruges begge veier. For det e jo ikke sånn atte hvisomatte du sedde opp en bro så går ifra ett sted til et aent, så kan du bare spasere den ene veien, for du kan jo gå tilbage igjen og. Å det betyr, atte en sånnen bro kan ble brokte av sånne folk så bor ude på øyene, til å ta seg inn til byen våres.

Å hvordan ska det ta seg ud?

Von Winckelhumpen så ikke den komme.

Beste det e, atte vi har et erende inne i sentromsgadene, så risikere vi atte der komme follt av fiskere å bådbyggere å hva de nå e udi der, å velte rondt i bygadene våres i høystøvler å islendingsgensere å sydvester å pibe i monnvigen å uflidde skjegg inni de skitne oljehyrene sine å snakke på den uforståelige dialekten sin, noe så je vil tro komme til å skabe allmenne forvirring. Kanskje til å med panikk.

Hva gir du meg?

Vi ble siddende litt i stille kontemplasjon mens vi tog inn over oss alt det forferdelige så konne skje hvisomatte vi fikk bro til byøyene, helt til von Winckelhumpen kom opp med en helt geniale tanke.

– Vi kan jo bare ha bompenger på broen, for det har sikkert ikke de så holde til ude på de øyene råd til å betale, sa an.

Det syns je e en så voldsomt gode idé, atte je bent frem tror atte det må feires med en liden jinn, eller borde je tatt en eggelikør, siden det tross alt holde på å ble påskeferie å allslags?

