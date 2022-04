Kjekt arbeid

DRØSET: Stikkelbær gjørr seg’kje sjøl, hvis det e det du tror!!

Letolin

– Ja vel, då va det påske.

– Stemme det. Godt med litt fri.

– Herrligt.

– Ka ska du gjørr i påsken?

– Eg ska på hyttå.

– Sidda i solveggen?

– Slappa godt av, ja.

– Någe så må gjørrs?

– Alltid någe så må gjørrs, ja.

– Begynna litt i hagen?

– Må det vettu. Kjekt arbeid.

– Veldig kjekt.

– Men det er litt arbeid.

– Litt blir det jo. Naturen gjørr seg ikkje sjøl. Plutselig ska det lugas i 400 bed, og gjødslas og kalkas og eg vett ikkje ka. Klypping av hekk og beskjering av morbærtre og blåbærbusk og rhododendron og klematis og allskens buskvekster som vokse som ville helsikke, og tror du någe av denne naturen klare seg sjøl? Nei da, her må det stussas og hoggas og klyppas og plantas om og flyttas på bringebær og stikkelsbær, og kem i alle dager e det så spise stikkelsbær? Me har heile halve frysaren fodle av stikkelsbær som aldri - aldri, seie eg! - blir brukt te någe som helst, men me ska ha netting øve buskane i tilfelle foglar eller hjorten eller brunbjørnen komme, for di tar for seg av stikkelsbærå, og det kan me ikkje ha någe av, for det e våre stikkelsbær, og på ett eller aent tidspunkt ska di opp dra frysaren og drylas inn i ei flødekaga. Og morellene! Klarrt me ska bruga heile påsken på å håndmassera det morelltreet, for det e sååååå koseligt å ha egne moreller, for det e jo heilt umuligt å få tag i på Rema. Så må det hoggas ved og gravas grøft og på med mosefjerner og lofting av plen og rosene må vernas mot vind og ulv og fremmede makter. Seeee, så fine steingard naboen har fått, og koffår har ikkje me satt stikkelsbærå på sørsiå, nei, di må flyttas umiddelbart, og beskjeras og vannas og gnis inn med vekstmiddel og myggspray, i tilfelle bjørnen eller hjorten komme, for her må det jobbas på, i tilfelle det oppstår ei flødekaga på et tidspunkt, og då står me der, heilt uden stikkelsbær.

– Men det e kjekt arbeid?

– Både óg.