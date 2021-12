Juleplanlegginga

DRØSET: 4. søndag i advent. Snart tid for å begynna å planlegga jul?

Om han skulle sjå heilt objektivt og iskaldt rasjonelt på det, var det faktisk ikkje så mange dagar igjen til jul. Nå hadde det gått dagar, veker og månader der folk – inkludert han sjølv – kunne seia «Ja, ja. Det er jo ikkje lenge igjen til jul.» Men så langt hadde det vore noko uforpliktande og generelt over utsegna. På linje med «Fint ver» og «Javel, du er ute?»

Same kor mykje han nå snudde og vende på det, så var det faktisk ikkje så lenge igjen til jul. Som i sin tur innebar at han snart ville måtta gjera det han så langt ikkje hadde gjort – jf. desse generelle vendingane – nemleg å faktisk begynna å tenkja på dette med jul.

Eigentleg syns han at han låg ganske godt an. Ta maten, til dømes. Sidan det var dei som skulle ha julaftan og det, strengt tatt, var han som både hadde ansvar for planlegging, innkjøp og matlaging.

Dermed hadde han tatt grep allereie dagen før 4. søndag i advent. Han laga ei handleliste der han førte opp alt han trengde til julemiddagen: Pinnekjøt. Poteter. Kålrabi. Så køyrde han ned på Rema og handla.

Sånn. Då var det gjort.

Og så pla jo mor ha med desserten.

Drikke hadde dei alltid ståande altfor mykje av, så det var heller ikkje noko å tenkja på.

Var det noko meir som måtte gjerast før jul? Dette med pynting var jo ikkje hans departement. Ho som bestemte hadde pynta og laga til allereie i slutten av november. Sidan hadde det vore så tussmørkt i huset – eller «koseleg», som ho kalla det – at han verken hadde sett kva han hadde ete eller om han trefte når han var på do.

Ja, det var jo dette med gåver. Han hadde ikkje kjøpt noko på Black Friday, for å seia det sånn. Ikkje etter Black Friday heller, strengt tatt. Sånn sett burde han nok snart kjøpt noko. Om han hadde visst kva det skulle vera. Som han jo ikkje gjorde.

Det blei for mykje å ta stilling til. Han kunne ikke finna ut av alt dette nå.

Det var, trass alt, ganske lenge til vesle julaftan.