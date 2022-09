Klimakterie-endringene

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vært nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Å da sa an det, atte det hadde komt an for øre, atte efter den siste friseringen av plenen om høsten, så va det veldig, veldig viktig å la gresset ligge igjen. Det betydde atte an måtte legge om rotinene for polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, på en sånnen måde atte de bent frem måtte ha et strategi-møde for å sedde opp en helt nye prosess-protokoll.

Når vi slår plenen hjemme hos osser, går alltid én av polakkene våres bag å rave gresset så bler liggende igjen, sånn e vår strategi. Spørsmålet e bare hvordan vi ska vide når vi faktisk slår plenen for siste gang om høsten, å hvisomatte det e sånn atte vi slår plenen i for eksempel oktober, å lar gresset ligge igjen, så risikere vi å oppdage atte vi e nødde til å slå an omigjen udi november, å da ska vi jammen ha det gående.

Gå an.

Je bler helt altererte bare av tanken.

I fjor måtte vi klippe plenen helt til vi fikk lagt sne i haven til jul. Å der e jo ikke noen tvil om det, atte det e disse klimakterie-endringene, eller hva de nå kalle det, så står bag.

Selv har je tenkt det, atte nå så bensinprisene endelig e blitt så høye atte de fattige ikke har råd til å bile lenger, så komme vi kanskje til å få normale årstider igjen, for det har vi jo ikke hatt på lenge. I år, for eksempel, måtte vi ha på oss hansker bare for å ta osser en liden jinn onder hengebjerken udi haven når vi skrev juni. Faktisk har det ikke blitt sommer på forriktig før nå i september, å nå skolle det jo vært høst.

Hva gir du meg?

Nei, så je har komt til det, atte det e best å rave gresset noen ganger til, for det har enda ikke begynt å falle høstløv ned i jinnen når je sidde onder hengebjerken, å da må det jo fortsatt ver sommer. Enn så lenge, jaffal.

