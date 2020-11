Julatrefesten

DRØSET: Kan Hinna Kånebytteklubb få et unntag fra regelverket?

Aftenbladet

Igjen ramme koronareglane feigt, og igjen e det me i Hinna Kånebytteklubb (HKBK) som blir hardast ramma. Denne gangen handle det om disse reglane for stolar og benker som må stå fast i golvet.

Hinna Kånebytteklubb står midt i planleggingå av årets høydepunkt: Julatrefesten. Dette e ein litt alternative julatrefest. Me går ikkje ront julatreet. Me går ikkje ront grøden heller, for å sei det sånn. Her e det vanligvis ein liden i kver fod, og rett på sag. Me vil nødigt gå i detalj, men i korte trekk så finne gubben fram staken, så ordne kånene resten.

Men så va det dette med stolane. Me ska ha julatrefesten hjemma hos hu Magda og an Enok, som har planlagt kånebytte me hu Rigmor og an Ingolf. Hvis Sigval og Beate e i goe form, så komme di og, men då må me ha ein voldsomme medvind me tanke på både lumbago, isjas og Beate si hofta.

Dette me meteren ska me klara, for an Ingolf e så hendige at han har spigra någen lange pinnar og staur me ein hanske på tuppen. Me klare oss, og det kan faktisk setta ein ekstra liden spiss på heila opplegget.

Uansett, me benytte oss vanligvis av heilt vanlige Ekornes Stressless stolar. Litt ironisk, siden det egentlig e ganske mye stress med dette, men ligavel. Disse stolane står fritt i stuå te hu Magda og an Enok, rett me fjernsynet og all keramikken te hu Magda.

Må me nå bolta disse stolane fast i golve? Blir julatrefesten te Hinna Kånebytteklubb definert som fritidsaktivitet eller et arrangement? Me har jo litt servering, for i vår alder kan det ver greit å ha ein liden pinne eller tri innabords før med myse på nabokånå (og egen kåna, for den sags skyld). Me har både håndsprit og vanlige sprit tilgjengeligt, og e nå alt merka me store etikettear. Det lerte me va heilt nødvendigt itte den såkalte «episoden» på sommartreffet vårt.

Kan me få et unntag fra regelverket? Å skru 8–10 stresslessar ner i eikegolvet te an Ingolf virke unødvendigt. Me gjør det viss me må, men me vil gjerna ha et svar, så ikkje det dokke opp ein inspeksjon som julanissen på kjerringå.