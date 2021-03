Fly meg til månen. Eller solen

Drøs: Plutselig rundet hun en milepæl, sånn helt uten å tenke på det.

Hun hadde åpnet skuffen, og da lå de der. De skinnende merkene som var bevis på at hun en gang i tiden hadde klatret på ansiennitetsskalaen såpass at hun kunne få noen ekstra privilegier. Hun sukket, og dyttet de gylne merkene tilbake.

Så begynte hun å telle etter. Det var rart. For første gang i sitt voksne liv hadde hun gått et helt år uten å fly. Et helt år. Hun begynte å tenke tilbake. Hvor lenge siden var det at det hadde skjedd?

Hun kom frem til at sist gang var hun åtte. Vinterferie på østlandet. Hun husket at hun hadde fått nytt antrekk til turen. Vært så spent. Det var den gang det var spennende å fly. Så... 40-årsjubileum for hennes flygende tilværelse. Og det hadde hun planer om å feire med.... hun tenkte etter. Ingenting. Ingen billetter var bestilt. De hadde kjørt alle veier i fritiden og feriene det siste året. Milevis. Kjekt det også altså. Norge er et vakkert ferieland.

Hun hadde aldri trodd at hun kom til å savne flyturer. Hun som deler av sitt yrkesaktive liv hadde tilbrakt flere endeløse timer i ulike blikkbokser, miserabelt humpende gjennom turbulens, elendige setenaboer med vekslende sosial intelligens og grader av deodorantbruk - fra ingen til overveldende.

Lunkne måltider, sur rødvin og skåldhet te. Blide flyverter. Gretne flyverter. Forsinkelser. Punkteringer. Tåke. De-icing. Uforståelige beskjeder over skurrende høyttalere. Bagasje som forsvant, eller så ut som den var blitt tygget på av en T-Rex.

Men nå fremsto flyturene som rosa i kantene. Hun var villig til å se forbi alle ulempene, for i enden endte man Et Annet Sted. Gjerne med palmer og varme. En solseng. En liten paraplydrink i hånden.

Gresk yoghurt. Franske croissanter. Krydrede kebaber. Spanske tapas... Magen rumlet. Akkurat nå om dagen var det bare fantasien som fløy. I år også.

Hun lukket skuffen. Så tuslet hun ned på kjøkkenet til knekkebrød og hverdagsliv. Og så googlet hun for å se hvor lang etappene ble mellom campingplassene langs norskekysten. De hadde sikkert kebab på Sunndalsøra også.