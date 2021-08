Hosk å bruge monnbind

DRØSET: Det va her så von Winckelhumpen va innom i døren, atte an sa det atte an bent frem va blitt litt skremde.

arild i.

For det atte an hadde troffe på en aen så va ude å tisste med honden sin nede ved Stokkenvannet, det lille, akkorat når von Winckelhumpen å kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, va der og.

Å da tenkte von Winckelhumpen det, atte an måtte få på seg dette monnbindet så an hadde i lommen i en faderlige fart, for det atte det konne ver atte an ble syge av sånnen coronensmitte ellers, siden der plotselig va en aen hondeeier tilstede.

Von Winckelhumpen har et veldig fint monnbind i paisley-mønster av den beste silke, så e nennsomt sponne av silkeormer så udelokkende beite på morberbosker i en avsidesliggendes dal i det kinesiske borti der. Å det gjørr jo at an ikke kan bruge det hele tiden, for det ville jo ver å slide det ud på toll å tøys.

Derfor må an ta veldig raske avgjørelser på om an e i en sitoasjon så e silkemonnbindverdige, eller om an bare ska ta et hverdagslig papirmonnbind på seg. Selv må je si det, atte je ikke ville blitt sedde med et sånnett papirmonnbind på meg om je så va døde.

Hjemme hos osser foretrekke vi monnbind av kasjmiroll, så e lavt av onder-ollen til onge gjedebokker fra Indre Mongolien. Ikke bare e de lette å holde rene, men de isolere godt på kolsne kvelder når vi sidde onder hengebjerken udi haven å har en liden jinn. Vi vil jo ikke ble syge, bare for det om atte vi foretrekke å leve friloftslivet til folle.

Enden på visen nede ved Stokkenvannet, det lille, va jaffal det, atte von Winckelhumpen ikke greide å bestemme seg der å da. Med det så resoltat atte an gikk uden monnbind, å dermed udsatte seg selv for en fatale livsfare.

Nå ska an bare bruge natten på å lade opp batteriet til den elettriske teslenbilen sin, å så e an klare til å kjøre for å teste seg i morgen tidlig.