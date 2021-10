Julaftå

DRØSET: Me har fast system, heldigvis.

Fast system?

Letolin

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Så, koss gjør dokke det på julaftå?

– Me e hos svigers i år.

– Fast system, eller?

– Ja, ja, heilt fast.

– Koss virke det?

– Kvert tredje år hos svingers, samen med svogers. Så aen kvert år hos mine foreldre, der bror min og kåna e me aen kver gang, unntatt kver sjette, då di e i Syden.

– Akkurat.

– Og en av tri ganger, av di fira, unntatt i partallsår, e me hos onkel Kåre og tante Salta.

– Hette hu Salta?

– Nei, hu hette Solveig, men hu salta pinnakjødet så grassat et år at me seie bare tante Salta.

– Så det e systemet?

– Nja, darr e någen unntak. To av tri av di aen kver årå me e hos foreldrene mine, e bror min hos sine svigers. Då komme han andre bror min.

– Fast?

– Nei, nokså laust. Kun di årå han ikkje e med systerå te kåna, som di e me kver tredje jul, så sant det e et oddetallsår, unntatt når han andre bror min e i Syden.

– Går dette opp i et system?

– På ingen som helst måde, for kånå mi sin bror melde seg i sitt eget 1–3–7-system.

– 1–3–7-system?

– Ja, Han e hjemma hos foreldrene i år så slutte på 1 og hos svigers i år så slutte på 3.

– Ka me 7 då?

– Han ser det litt an i sju av ti år. Denne mannen e litt vanskelige i kosten, så hvis me seie at me ska ha kalkun på julaftå, då kom’an ikkje.

– Har dokk kalkun på julaftå?

– Nei, bare hvis me ikkje vil ha broren på besøg.

– Nokså intrikat system, eller?

– Kun i primtalsår. Då ska di så e skilde inn i miksen, både di utskilde, di innskilde, di adskilde, di midtskilde, di nye, di gamle og di pårørende, med bistandsadvokater.

– Såpass, ja. Og det går godt?

– Tja, 2021 e jo et primtallsår, og me har leid Randaberg Arena og 30 vakter fra Securitas, så det kan gå det.

– Komme han vanskelige broren og då?

– Komme an på kalkunen.

– Akkurat. Dokk e aldri aleina då?

– Jo, det ligge an te at me blir aleina i 2054.

– Heilt aleina?

– Med mindre me har kalkun.