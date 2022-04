Løssluppen skam

DRØSET: Hva er fellesnevneren for de fleste skamfulle handlinger? Altså de handlingene som ville utløst et moderlig «Hen burde skamme seg!».

Vi trenger mer skam i samfunnet, mener Stellus.

Jeg tenker på handlinger i gaten til Will Smiths famøse opptreden på Oscar-utdelingen. Eller gifte, eldre menn på julebord, som aldri har opplevd noen særlige konsekvenser i livet. Eller meg på et klissete dansegulv med flytende selvtillit og overvurdering av egen dansestil og attraktivitet. Eller bransjefyren som tok meg på rumpa mens han forklarte hvor han, kona og kidsa hadde hytte i Søgne, og spurte om jeg og min bestemor bodde i nærheten. Graden av alvorlighet kan altså variere, men en form for skam er uansett til stede i alle episoder.

Større analyser

Spørsmålet om en fellesnevner for disse handlingene, scenene, og deres videre hendelsesforløp, dukket opp i tankestrømmen til undertegnede første gang jeg observerte noen uføre en handling der den mest fornuftige følelsesmessige responsen til vedkommende burde vært skam, men lignet mer likegyldighet eller attpåtil stolthet over egen handling.

Etter noen år med observasjon, samling av kvalitative og kvantitative data og analyser – som oftest bak og foran bardisker, på diverse julebord, på ymse konferanser, eller på vei hjem fra alt beskrevet over, har jeg kommet til en konklusjon: Fellesnevneren for disse, i utgangspunktet skamfulle handlingene, er skamløshet. En konklusjon som overrasket, provoserte og underholdte undertegnede.

Flere burde skamme seg

En brist i logikken, tenkte jeg, men også et samfunnsproblem. Skamløshet er et ord jeg, sammen med ordets definisjon, har heiet på. Jeg har ment at mye i samfunnet burde være mer skamløst, men i etterkant av konklusjonen har jeg tatt meg selv i å tenke og si: Vi trenger mer skam. Flere burde skamme seg. Både mer og lengre. Det gjelder for mennene som tar på rumper som ikke vil bli tatt på. Og meg når jeg tror et Dirty Dancing hopp kommer til å funke klokken 03.30 lørdag kveld. Litt skam ville mulig hindret reprise av episodene over.

Litt mer skam kunne også funket på sosiale medier. Kanskje fått tilbake en grad av janteloven og. Da hadde vi fått mindre tryner og kropper i feed. Mindre lunsjer og treningsvideoer. Med mer skam hadde vi også muligens unngått diverse pendler-skandaler og så videre. Så en videre konklusjon er: Mer skam hadde gjort samfunnet godt. Selv om jeg skammer meg litt når jeg sier det.