Panikk på Egenes

DRØSET: Når den flyalarmen gikk på onsdag, så brød der ud en del panikk.

arild i.

Von Winckelhumpen hadde akkorat vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, når an stakk innom i døren. Å det må je si, atte han va helt røde i ansiktet, å ganske altererte.

– Nå komme rosserene å tar oss, ropte von Winckelhumpen.

Å je sa det så det va, atte dette hadde je vert redde for helt siden disse kommonistene overtog byen våres, atte det neste kom til å ble en rossiske invasjon, for bare se på Afghanistan.

– Hvorhenne e tilfloktsrommet? Hvorhenne e tilfloktsrommet, ropte von Winckelhumpen.

Å je vet jo det, atte hjemme hos osser, jaffal, så har vi jo et eget tilfloktsrom i kjelleren med et adekvat lager av både foie gras å confit de canard å nødinngang til borgonderrommet i vinkjelleren å all slags, men je vet ikke helt om je vil ha med von Winckelhumpen å de. Bare det å sidde i et tilfloktsrom med den kongepoddelen hans i tyve år, eller hvor lenge rosserene bler når de først komme, e kanskje ikke akkorat det je helst vil på en hvilken så helst onsdag.

Å så e det jo det da, atte hvisomatte det ble sånn, atte vi ble siddenes nede i kjelleren våres i tyve år, så måtte je delt ganske masse av innholdet i vinkjelleren våres med von Winckelhumpen. For det hadde jo ikke tadd seg ud om je tog meg et glass uden å by.

Hva gir du meg?

Je vil jo ikke ver uhøflige heller. Je har jo folkeskikk.

Så je gjor det klart for von Winckelhumpen atte je ikke hadde tenkt å la rosserene komme for å ta seg til rette, å atte je heller fikk finne frem farfar sin moskedonder å sedde meg bag ligosterhekken for å la det stå til. Det syns han va en veldig gode idé. Så han gikk hjem for å hente mauseren så von Winckelhumpen sine brokte onder krigen, allså boerkrigen.

Da fikk je anledning til å skynde meg ned i tilfloktsrommet å skalke alle luger. Her sidde je enda, å har meg en liden jinn i fred å ro.

