Drøset: Det er ting som tyder på at ugress sprer seg enda raskere enn selv det mest kompetente virus.

Hvis du tror dette er mat, er det på tide å ta en alvorsprat med seg selv.

Så var det plutselig den tiden av året igjen. Det vokser og gror og blomstrer både her og der. Det vil si, det blomstrer hos naboene. Der ser det helt fantastisk ut, med fargerike primula og et hav av tulipaner og påskeliljer. Hos oss er det som vanlig ugresset som dominerer. Det brer om seg med en iver og energi som man nesten bare må ta av seg hatten for. Det sies at asparges kan vokse opptil 10 centimeter i døgnet på det meste. Jeg vil påstå at den gamle kulturplanten skvallerkål banker den ned i støvlene på dette området.

Jeg startet lukejobben for fire år siden, etter å ha benyttet ganske mange sesonger på å gjøre helt andre ting enn å luke. Det viser seg at sånt straffer seg. Forklaringene på hvorfor hagen har fått leve sitt eget liv så lenge har variert litt, men vi har i stor grad valgt å skylde på at det er veldig travelt å ha unger. Nå er det imidlertid bare noen dager til den yngste er konfirmant, så da holder kanskje ikke den lenger. Det blir desto mer presserende å få det til å se sånn noenlunde ut. Men det er selvsagt lettere sagt enn gjort.

Det er ingenting som vokser bedre og raskere enn skvallerkål. Verdens mest meningsløse plante. Jeg kan bekrefte at det er hold i teorien om at røttene kan bli flere meter lange. Når jeg leser om hipsterkokker som blir fra seg av glede over at denne drittplanten finnes, og løper ut for å plukke, får jeg lyst til å tvangsforé dem med den aller kjipeste frossenpizzaen. Det er ingen med vettet i behold som liker skvallerkål. Den smaker for det første ingenting, og den sprer seg så fort at de neste bladene titter opp noen få timer etter at du luket bort de forrige. Så alle hipsterkokker må vel komme og plukke i hagen vår, og de må mer enn gjerne ta med seg røttene også. Så får vi se hvor lenge gleden varer.