Kjøpepresset

DRØSET: Han prøvde alt han kunne å få opp kjøpepresset. Det gjekk – som vanleg – dårleg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var svart november. (Havet knuste mot land.) Kor enn han snudde seg, lyste reklameplakatane mot han. Avisene var fulle av annonsar, mailboksen rant over av gode tilbod, rabattar og kampanjekodar. Det var ikkje måte på kor mange gode kjøp ein kunne gjera akkurat nå.

Samtidig var Bekymrarane ute, slik Bekymrarane alltid var, og åtvara mot kjøpepresset. Mot forbrukarkulturen, naturens, sivilisasjonens og moralens kollaps. Det var ikkje måte på kor mange unødvendige kjøp ein kunne gjera akkurat nå.

Sjølv tenkte han at tida sannsynlegvis var inne for å gjera skikkeleg gode kjøp.

Problemet var at han ikkje kom på noko å kjøpa. Ikkje eitt einaste nødvendig kjøp.

Han bladde gjennom reklamebilaga, skrolla nedover mobilskjermen. Her var tv-skjermar, sofaer, senger, pynt og dippeduttar av alle slag. Men han hadde jo allereie hadde tv-skjermar, sofaer, senger, pynt og dippeduttar av alle slag. Same kor mykje han vrei hjernen for å prøva å finna på noko nytt han kunne ha behov for, til seg sjølv eller til andre, kom han ikkje på noko.

Kanskje han skulle kjøpa seg nye sko? Fleire av para hans var så gamle og velbrukte at det var hol i dei. Han burde sannsynlegvis ha kasta dei for lenge sidan.

Det var visst populært å handla på nett i år. Hadde han kome på noko å kjøpa, ville det passa godt, sidan han ikkje kunne fordra å gå i butikkar. Men han kunne jo ikkje prøva sko på beina via internett.

Han utsette og utsette gjennom heile Black Week. Då fredagen endeleg kom, var det ingen veg utanom. Han måtte i ein butikk – sjølv om han risikerte det han mislikte endå sterkare enn å gå i butikkar, nemleg å gå i butikkar fulle av folk.

Han gjekk til skobutikken der han kjøpte sko sist. Der dreiv dei ikkje med Black Week.

Han gjekk til sportsbutikken i sentrum. Der dreiv dei berre litt med Black Week, rundt 15 prosent. Han stod der og stira ei stund på sko. Så gjekk han ut.

Nå var det berre å begynna å grua seg til å prøva å ønska seg noko til jul.