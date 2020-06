Jøsus-drøset: Et svineliv

Klokken var halv fire om natten. Snart ville småfuglene begynne å bråke.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jøsus

Han lå og vrei seg. Prøvde å sove.

Så hørte han noe. Hva var det for en lyd?

En voldsom pusting og pesing. Noen som var skadet? Eller noen som ...?

Mannen i huset stakk nervøst hodet ut vinduet. Ingenting. Han la seg ned igjen. Kanskje det var dette som var tinnitus?

Pesingen fortsatte. Han stakk hodet ut igjen.

Da så han det. To pinnsvin på plenen. Det ene sto i midten av en runding i graset. Eller sto og sto. Det snudde seg rundt og rundt, slik at det hele tiden hadde kontroll på det andre svinet. Konstant øyekontakt.

Det var det andre svinet som peste. Åpenbart en hann.

Rundt og rundt gikk han, uten å komme rundt. Å, som han holdt på. Han gikk og gikk, og hun snudde seg rundt i midten. Han hadde tråkket ned en dyp sirkel i graset.

Innimellom stoppet han opp. Og dermed hun. Da kikket han litt opp i luften, tilsynelatende for å gi inntrykk av at han hadde gitt henne opp, før han så gikk MOTSATT vei. Aha!

Men nei, SÅ lettlurt var hun ikke. Hun snudde seg bare i den retningen han gikk. Og da var han like langt.

Sånn holdt de på. Og holdt på. Og holdt på.

Men PLUTSELIG skjedde det noe. Det evig optimistiske sirkelsvinet ble plutselig interessert i noe ANNET. Hva var DET? Ga han opp?

Nei. Et TREDJE svin var ankommet, og det sto inntil husveggen. Sirkelsvinet sprAAANG bort til tredjemann. Også det en hann, sikkert. La oss kalle ham Per Terje.

De to hannene barket sammen i et voldsomt oppgjør.

Men det var feige lag. Sirkelsvinet vant lett. Etter å ha jaget og dyttet på Per Terje fram og tilbake på singelen i en liten, dramatisk evighet, krøllet Per Terje seg sammen som en ball og stakk piggene ut. Kampen var over.

Men hvor var hun i MIDTEN NÅ, DA? Borte vekk. Sirkelsvinet snuste rundt i banen han hadde laget i plenen. Ingen hunn mer. Åja, så hun var altså IKKE interessert.

Sirkelsvinet stakk inn i buskene. Han måtte spore henne opp. Kanskje hun ville ombestemme seg.