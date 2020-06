Du er nå nummer +#%&/ i køen

Drøset: Dette er ikke lenger sesongen for sommeravslutninger og svidde pylser, men i stedet den tiden da vi forgjeves prøver å få igjen penger noen skylder oss.

Nei, vi skal visst ikke hit i år. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Det er litt rart å tenke på at vi i disse siste ukene før skoleferien setter inn, egentlig skulle bedrevet et slags logistisk umulighets-stunt, hvor hver dag innebar engangsgriller, lunken brus og høytidelige avskjeder med folk man muligens ikke får se igjen på flere uker. Vi skulle samlet oss ved badeplasser, på puber eller hjemme hos kolleger og konkurrert om hvem som hadde de beste ferieplanene.

I stedet går dagene med til dette:

– Ja, hallo, jeg ville bare høre om vi snart får igjen pengene for de flybillettene som...

– Takk for at du ringer oss. Det er mange som forsøker å få kontakt med oss i dag. Gjelder det bestilling, tast 1. Gjelder det endring av reise, tast 2. Gjelder det spørsmål om vårt bonusprogram, tast 3. Gjelder det refusjon som følge av covid-19, vennligst vent.

....

– Takk for at du venter. Du er nå nummer 5791 i køen.

* Provoserende ventemusikk*

– Takk for at du venter. Hvis du ønsker å bli oppringt, vennligst legg på og håp på det beste. Neida. Du er nå nummer 5380 i køen.

* Mer provoserende ventemusikk*

– Takk for at du venter. Husk at du også kan chatte med våre kundebehandlere på vår hjemmeside.

* Logger inn på hjemmesiden. Finner chatten etter 45 minutters intensiv leting. Svarer på 35 spørsmål om hva det er du vil, ingen passer til det du vil. Finner til slutt ut at chatten bare svarer på generelle spørsmål og dermed er ubrukelig i dette ærendet*

– Takk for at du venter. Du er nå nummer 2089 i køen, etter at mange av de som var foran deg prioriterte å gå og bade i brennmaneter. Husk at du også kan kontakte oss på mail.

* Finner fram alle mailene man har mottatt fra dette selskapet. Alle adressene heter noe med «Noreply».

Maaange timer senere:

– Takk for at du venter. Du er nå nummer 3 i køen.

...

– Vårt kundesenter er nå stengt. Vennligst prøv igjen i våre åpningstider.