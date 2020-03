Viktig melding til byens borgere

DRØSET: Viktig melding fra byens myndigheter til byens borgere:

arild i.

Det blir nå forbudt å reise til matrikkelimplementerte sekundærbygninger. Herunder regnes lekehytter, garasjer, lysthus, sykkelskur og hageboder, som med denne forskrift øyeblikkelig rammes av forbudet.

Vi, byens myndigheter, hviler ikke, når det kommer til å slå ned på smittefrekkaser som inntar alskens byggverk og hoster og nyser i vilden sky. Husk at det står om livet.

Til å overvåke de nye bevegelsesrestriksjonene, vil vi bruke droner, mobildata og satellittbilder. Barn som foretar slik ureglementert reise til lekehytte i hage vil bli innesperret i en fuktig kjeller i et av kommunehusene på Midjord, uten at foreldrene får vite hvilket, der de må leve av det som eventuelt kryper og kravler i 14 dager, før de sendes i karantene på Marøynå.

forbud mot ansamlinger på inntil én person

Samtidig vil vi, byens myndigheter, benytte anledningen til å innføre forbud mot ansamlinger på inntil én person. Der én person eller flere samles, vil vi sende inn væpnede styrker fra det russiske sikkerhetsselskapet Wagnergruppen, eller Группа Вагнера, som spesielt språkmektige borgere vil kjenne det som, for å rydde opp.

Vi, byens myndigheter, vil som en direkte konsekvens av dette se oss nødt til å øke bomtakstene til 1000 kroner per passering – men uten rushtidsavgift – for å dekke de løpende kostnadene disse sikkerhetstiltakene fører med seg. Husk å kjøre fort gjennom bomringen, slik at ikke sikkerhetsstyrkene tar deg ut før passeringen er forskriftsmessig gjennomført, i fall du er én person eller flere i bilen. Vi vil jo gjerne ha inntektene fra passeringen før de knerter deg.

Som en sikkerhetsforanstaltning, vil vi – byens myndigheter – råde dere – byens borgere – til å ta følgende forholdsregler:

Unngå forsamlinger på én person eller flere så godt det lar seg gjøre. Gå ikke ut av sengen om morgenen. Legg deg heller under den, eller gå ut og hopp raskt i den brune dunken, før du senker lokket forsiktig over deg.

På vegne av byens myndigheter:

