Abc eller æøå?

Drøset: X æ a-12? Hva er galt med Knut, liksom. Eller Beate?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

H9

Oppfinnerkverulant og multimilliardær Elin, unnskyld, Elon Musk har jo blitt far (igjen). Han har, som så mange andre med litt for mange med litt for mye penger, tenkt å gi barnet sitt et eksotisk, unikt navn. Fra før har han trillingene Kai, Saxon og Damian, samt Nevada, Griffin og Justin.

Nå har nummer sju meldt sin ankomst. Da begynner man kanskje å slippe opp for navn, skulle man tro? Nja, en god kandidat til navn skal visst være X æ a-12. Med Musk til etternavn, derane.

Ja. X æ a-12. Nå har jo nordisk æ, ø og å vært populære lenge, så at amerikanerne vil ha sin del av kaka, er bare naturlig. Mye vil ha mer, og 29 bokstaver er jo bedre enn 26. Jeg ser den.

De kunne jo gått for tradisjonsrike, men kanskje ikke fullt så brukte norske navn, som disse fra folketellingen i 1801: Bønne, Gjær eller fordel – alle guttenavn, forresten. Eller jentenavn som Grevenpop eller Rosine? Fengende, spør du meg.

Andre kjendiser har jo i diverse innfall av humor, rusindusert fantasi eller generell kokoskap kalt ungene Buddy Bear og Daisy Boo (Jamie Oliver), Bronx Mowgli (Ashlee Simpson), Kal-El (Nicolas Cage), Pilot Inspektor (Jason Lee), Diva Thin Muffin (Frank Zappa) eller som skuespiller Uma Thurman dro til med: Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence. Smak litt på den. Mange deilige vokaler å rulle ut på trappa når Musken skal rope ungene inn til middag. X æ a-12 flyter ikke like godt, men det er jo en smakssak.

Kjendis-navn blir jo ofte kjendistrender. Så nå som tall ser ut til å bli det store på navnefronten, her er mine forslag til babynavn, litt for hver smak og hobby.

For retro-humoristene: LA8PV

Cindy Crawford-drømmerne: 34c-26-35

Skøyteentusiasten: 16.32,6.

Vikingfansen: 58, 72-75, 79, 82, 91.

Snekkeren: 48X223mm

Herman Flesvik-fan: 0977

Basketfans: #23-1072-32.292

Flyfan: SR-71birdie

Reisedrømmeren: SEZ

Kokken: Kjernetemperatur60c

Militæret: CCCC, PPPPPPP, eller Snafu2020

Eller hva med noe helt enkelt og fengende: Covid-19?