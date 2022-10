Inn i maskinen

DRØSET: Någen folk kan bare ikkje sedda inn i maskinen.

Neeeeeeeiiiiiiiii!

Letolin

– Eg ser at du har satt inn i oppvaskmaskinen?

– Ja, eg tenkte det var greit å få det gjort.

– Ja. Akkurat.

– E det någe gale?

– Nei. Eller jo, du har jo satt det inn heilt feil.

– Hæ? Det står jo greit sånn?

– Nja, det e bedre hvis du sette alle di lige glassene samen. Og di høge glasså på den eina siå, for då får du plass te skålene i midten.

– Skålene står jo i midten?

– Nere, ja. Skålene må stå oppe i maskinen. Det e bare psykopater som sedde sklålene nere.

– Herrlighe...

– Og når det gjelde knivar og gaflar. Det e to forskjellige ting, sant? Då kan me sedda knivane med andre knivar, og vice versa med gaflane.

– Ja, någen vise definitivt det versta her.

– Oooog skeiene, sant? Di bare potte du neri litt her og der? E du heilt løg?

– Slapp av, det e jo ikkje...

– Og tellerkane. Heeerrelighet, tallerkane! E det fysste gang du sedde inn i ein oppvaskmaskin? Di store på eina siå, og de små på den andra. Du e jo heilt hippie og sedde di i hytt og ver og någen her og någen der. Totalt anarki!

– Det blir jo reint?

– Reint? REINT? E du heilt sprengde? Det e ikkje ein frijazzfestival dette her. Det e ein oppvaksmaskin, og der e darr reglar du må forholda deg te. Me sedde ikkje inn di fine grydene, bare fordi du ane at darr e ei luga mellom middagstallerkane og bakebollå, som for øvrigt aldri - ALDRI - skal i maskinen.

– Ka då for?

– For den tar opp ALT plassen!

– Eg kan jo bare flytta steigepa...

– Steigepannå - med teflonbelegg! - ska ikkje - eg gjentar, IKKJE - i maskinen. Har det rabla fullstendig for deg.

– Den ligge jo fint der me di dyre knivane?

– Di... di...DI DYRE KNIVANE? Ka e dette? Den ville vesten? Fluenes herre? Nå holde det! En vil skillast.

– Det tror eg faktisk e ein nokså goe idé. Eg tar ongane, så tar du di dyre knivane?

– Ikkje itte di har vært i maskinen, nei. Då vil eg heller ha ongane.