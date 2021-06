Korona, Lyse og mørke

Budskapet i tekstmeldingen fra kommunen var jo positivt, for all del.

Foto: Jarle Aasland

Nå var det hans tur til å bli vaksinert. «Prioritert for koronavaksinasjon», sto det.

Så gammel var han, altså. Det kom som et sjokk. Han hadde ikke regnet med å bli innkalt før til høsten, kanskje ikke før nærmere jul, så ung og sprek som han var.

Allerede i kveld skulle han få det første stikket. På Rennesøy, nærmest mulig feriestedet i Ryfylke. Eller «feriestedet».

Mye ferie ble det ikke i år, etter at kånå hadde overbevist ham om at det var smart å kjøpe et hus hvor ingenting fungerte. I dette tilfellet var «ingenting» en underdrivelse.

Noe positivt var det jo med huset. Det lå ikke på Fogn.

Huset manglet blant annet strøm. Noe som var dumt, siden han hadde kjøpt en haug med dyre elektriske verktøy. Men det hadde jo vært strøm i huset tidligere, så det kunne ikke være et stort problem for Lyse å gjenopprette forbindelsen.

Jo visst var det det. Å feste kabelen igjen kunne ta månedsvis. Derfor måtte han ha noe som het byggestrøm i mellomtiden. Som kostet 250 Grandiser på tilbud å få montert, pluss halvannen Grandis til dagen i leie, pluss den vanlige strømmen.

Men for å få det, måtte han først finne enden på kabelen, sa Lyse i mørket. Jordkabel, nemlig, sa de. Noe som kom overraskende på ham, siden han kunne banne på at strømmen tidligere hadde gått i luftspenn.

Han kunne banne, viste det seg. Han kom halvveis til Kina før han ga opp, og ringte for å skaffe seg sårt tiltrengt Lyse i sinnet.

Åja, nei, da måtte han sende gravemelding, vente to dager på saksnummer, bestille påvisning, få påvisning, for deretter å få fastslått at jo, søren, den strømmen, du, den gikk i luften. Ikke jordkabel. Ikke.

Nå var det framgang.

Det eneste som kunne ødelegge den finfine utviklingen nå, var at det stikket på Rennesøy i kveld ga ham feber, en arm mindre i dagevis eller noe annet dritt han ikke hadde tenkt på. Men han måtte ta sjansen, sånn at han kunne gå på nattklubb igjen. Cobra, for eksempel, hvis de hadde åpent etter «ferien».