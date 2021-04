Romskipet

Drøset: Hun trengte mer plass. Løsningen ble å tenke i bredden. Og høyden. Og lengden.

Foto: Shutterstock

Det hadde gått så fint med pallekarmer og dyrking i hagen de siste årene, men hun trengte mer plass. Det var ikke til å komme unna. Hun kikket misunnelig på bilder av bugnende kjøkkenhager, der grønnsaker og blomster formelig spratt ut av skjermen. I år. I år skulle hun få det til. Fantes det fotsyke i hagen også? Javisst. Mye vil ha mer.

Hun begynte med å snu alt som var der fra før på tvers, slik at hun kunne flytte og sette ting tettere. Hun kikket ut på midten av plenen. Et minidrivhus tok opp mye plass. Montro om ikke...

Med ungene som konsulenter, sporet de opp merkene etter trampolinen fra i fjor. Og så justerte de seg frem til minste plass den trengte. Og hvor mye hun satt igjen med. Og så begynte hun å spa mold. Det er ganske mye arbeid å flytte mold fra et sted til et annet. Selv om det bare er fra en kasse på 1,20x1,20 ganger 50 cm i høyden. Det ble jo... ja. Journalister og tall. Maaaange trillebårlass. Armene var lange. Og så hadde hun slept flere lass med tang. Og hentet hestemøkk. Og hønsemøkk. Og pliktoppfyllende samlet kompost.

Men hun ville jo ha plass til mais i år. Og metervis med gulerøtter. Hvem drømmer vel ikke om det?

Så hun freste ned og handlet to pallekarmer til. På kvelden sto hun ute mens tussmørket senket seg, og danderte, stablet, flyttet, og tenkte. Det gikk ikke opp. Dagen etter ble noen flere kasser med hjem. Kortere kasser. Etter iherdig måling, fikk hun det slik hun hadde tenkt, eller nesten, for maen ville ha mer plass til gressklipperen enn hun så for seg, men hun trengte jo gressklippet til jorddekke, så det var egentlig vinn-vinn.

Guttungen kikket ut på mesterverket, og utbrøt: "Kult! Det ser ut som et romskip!" Mor måtte humrende gi ham rett. Men... Romskipet trengte kanskje litt flere sidemotorer. Og en større base...?

Barnet kikket på mor. «Du bare tenker på hvor mange poteter du kunne fått der trampolinen skal stå, ikke sant?».

"Gresskar", svarte mor. "Diiiiiigre gresskar. Det hadde vært tingen. Men først må vi få denne raketten i gang".