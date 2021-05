Kongebjerken

DRØSET: Vi har jo alle sett billedet av kong Haakon å kromprins Olav, når de står onder Kongebjerken. Men vet vi hva slags bjerk det e?

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

E der for eksempel en sjanse for atte det rett å slett e en hengebjerk? Eller kan det ver en helt prosaiske hverdagsbjerk?

I mitt stille sinn ser je for meg atte det må ver en hengebjerk, for den har jo noe mere rojalt over seg, enn den onnseelige hverdagsbjerken.

På den aen side: Hvisomatte det e sånn, atte kongen å kromprinsen står onder en hengebjerk, hvaffor har de seg ikke hver sin jinn?

Det kan jo ver den lille detaljen så avsløre atte det e en helt vanlige hverdagsbjerk vi har med å gjørr.

Selv har je meg alltid en liden jinn, når je e onder hengebjerken udi haven. Å je tror jaffal det, atte alle her oppe på Egenes har det. For hva skolle ellers ver vitsen med å ha en hengebjerk?

Nå vet vi jo det, om kongen å kromprinsen atte de rett efterpå atte billedet ble tatt, reiste til England. Å da kan vi nok ver ganske sikre på det, atte de ikke va der så lenge, før atte de heldigvis fikk seg en liden jinn, selv om der kan ver langt mellom hengebjerkene der borte.

Noe aent så kan ver et faktom, e det atte kongen å kromprinsen fant seg en fine hengebjerk så de konne sidde å ha seg en liden jinn onder, men så, når de sko ble fotograferte, så reiste de seg opp å lod glassene stå igjen på bordet.

For det atte på billedet, så ser vi jo bare kongen å kromprinsen ifra hoftepartiet å opp. Så det kan ver atte de har hver sin floktstol med riksløven på, for eksempel, å et lide mahognybord så der står hver sin jinn på.

Kongen å kromprinsen onder Kongebjerken. Foto: Per Bratland, NTB

For alt vi vet, kan det jo ver atte de ikke har bokser på seg en gang. Der må jo ver en gronn for atte fotografen har tatt billedet fra hoftepartiet å opp.

Nei, nå allså.

Nå må je bent frem sedde meg ned onder hengebjerken udi haven å ha meg en liden jinn, mens polakkene våre stryge sottendemaiflaggene.

Til lokke med dagen, den sottende!