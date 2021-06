Posthuset

DRØSET: Je ser det, atte disse kommonistene så har overtatt byen våres, vil sedde opp igjen det gamle posthuset.

arild i.

Vi va inne på det her en eftermiddag så von Winckelhumpen va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å je må si det at von Winckelhumpen så melde seg inn i Miljøpartiet De Galne, efter at an fikk seg drivhus i haven, e ganske enige med masse så disse kommonistene faktisk står for.

For min del kan je ikke forstå hva vi ska med enda et posthus, for der e jo nesten ikke noen så drive med korrespondanse lenger. For det atte før i tiden, da sadd vi jo å korresponderte flere eftermiddager i ugen, før vi gikk ned på Posthuset å ekspederte korrespondansen våres av gårde.

Selv opplevde je mere enn én gang at je ble forsinkte med korrespondansen min, for det atte je aldri kom meg ud av den døren der, så svingde rondt å rondt hele tiden, for det atte, hvisomatte du va inne i døren, å der kom noen andre inn - eller noen så hadde korrespondert i fra seg, å så skolle ud igjen, å de ga mere fart enn du gjorde - på døren allså - ja, så va det jammen ikke for alle gitt å komme seg gjennem den døren.

Dette va spesielt prekert for folk så hadde penger på bog, å så de skolle ta ud, sånn atte de konne gå på Torvet å kjøbe seg en pose med poteter efterpå, eller ned på Fisketorvet å få seg en levendes torsk i skiver, eller noe sånn, men så gikk de seg fast i den døren der, så bare svingde rondt å rondt hele dagen, å så fikk de ikke tatt ud en eneste krone, for det va den gangen folk virkelig hadde penger på bog. Å der kan jo ble hongersnød av mindre.

Dette vil disse kommonistene ha oss tilbagers til.

Gå an.

Nekte gode borgere med penger på bog, å ta ud pengene sine for å investere de i ting så holde samfonnsmaskineriet i gang.

Je bler helt altererte, bare av å tenke på det.

Je må bent frem sedde meg onder hengebjerken udi haven å ha meg en liden jinn.